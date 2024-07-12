В Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса паука
В Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса паука каракурт
Паук-каракурт. Архивное фото
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Мужчина в Саратовской области оказался в больнице после укуса паука каракурта, вертолетом санитарной авиации его доставили на лечение в областной центр, сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.
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"Житель Алгая (село Александров Гай, находится в более чем 200 километрах юго-восточнее Саратова, вблизи границы с Казахстаном - ред.) поступил в районную больницу с токсическим отравлением, возникшем, по всей видимости, после укуса каракурта. Его беспокоили сильная слабость, одышка, потливость. После оказания первой неотложной помощи и проведенных консультаций с врачами-реаниматологами санитарной авиации было принято решение о транспортировке пациента в областной центр для оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном минздравом области, запечатлено, как пациента транспортируют из автомобиля скорой помощи в вертолет санитарной авиации.
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"Случай этот конечно, единичный, однако, слаженная работа врачей районной больницы, врачей санитарной авиации и лечебного учреждения позволили объективно оценить состояние пострадавшего и оперативно его доставить в одно из лечебных учреждений города Саратова для продолжения лечения. Пожелаем ему скорейшей стабилизации состояния и выздоровления", - цитирует слова и.о. министра здравоохранения области Владимира Дудакова ведомство.
Каракурт или степной паук - вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15-20 минут она распространяется на другие части тела, затем появляются озноб и сильная боль в груди и конечностях. Возникает слабость, больной иногда даже не может двигаться, поднимается давление, пульс учащается, появляется тошнота и рвота. Через 8-10 часов после укуса возникает отечность, поднимается температура. Заболевание длится от трех до 10 дней, смертельный исход наступает крайне редко - если пострадавший не обратился к медикам.
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19 июня 2019, 14:58