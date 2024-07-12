https://ria.ru/20240712/partnerstvo-1959365646.html

Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником

Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - РИА Новости, 12.07.2024

Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником

Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество, заявил избранный на минувшей неделе... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T23:53

2024-07-12T23:53

2024-07-12T23:56

иран

россия

в мире

тегеран (город)

масуд пезешкиан

владимир путин

саид джалили

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914106695_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_082499774d4d2543f2d73976e7b4c192.jpg

ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан."Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240712/sotrudnichestvo-1959365025.html

иран

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, в мире, тегеран (город), масуд пезешкиан, владимир путин, саид джалили, брикс