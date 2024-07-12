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Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - РИА Новости, 12.07.2024
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23:53 12.07.2024 (обновлено: 23:56 12.07.2024)
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Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником
Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - РИА Новости, 12.07.2024
Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником
Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество, заявил избранный на минувшей неделе... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:53
2024-07-12T23:56
иран
россия
в мире
тегеран (город)
масуд пезешкиан
владимир путин
саид джалили
брикс
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан."Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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иран, россия, в мире, тегеран (город), масуд пезешкиан, владимир путин, саид джалили, брикс
Иран, Россия, В мире, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Саид Джалили, БРИКС
Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником

Избранный президент Ирана назвал РФ ценным стратегическим союзником и соседом

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".
Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
Вчера, 23:39
 
ИранРоссияВ миреТегеран (город)Масуд ПезешкианВладимир ПутинСаид ДжалилиБРИКС
 
 
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