Доказательств для задержаний по делу о покушении на Паппергера нет
Spiegel: доказательств для задержаний по делу о покушении на Паппергера нет
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Доказательств для задержаний по делу о якобы планах покушения на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера нет, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в западных спецслужбах.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов.
"Высокопоставленные сотрудники (спецслужб) полагают, что эти люди могли быть так называемыми "прокси" российских спецслужб, то есть агентами, нанятыми Москвой специально для выполнения какого-либо задания. Однако информации для задержания было недостаточно", - пишет издание, не приводя при этом никаких доказательств связей этих лиц с Москвой.
По данным Spiegel, возможные подозреваемые в причастности к планированию покушения на Паппергера родом из стран бывшего СССР, один из них является россиянином. При этом их точное число не указано. Утверждается, что они находились вблизи штаб-квартиры оборонного концерна в Дюссельдорфе и следовали за Паппергером, когда тот находился в рабочих поездках за границей в начале 2024 года.
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"С тех пор ситуация несколько разрядилась, поскольку предполагаемые агенты, судя по всему, отказались от своих возможных планов", - сообщает издание.