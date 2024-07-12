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Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева

Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева - РИА Новости, 12.07.2024

Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева

Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева за 25,6 миллиона долларов, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:18

2024-07-12T19:18

2024-07-12T19:20

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева за 25,6 миллиона долларов, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия "Гостиница Украина" на электронном аукционе с условиями и стартовой ценой, составляющей 1 миллиард 47 миллионов 637 тысяч 152 гривны (25,6 миллиона долларов), - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Отель был построен в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева и на тот момент назывался "Москва". В 2001 году его переименовали в "Украину" в честь 10-летия независимости страны. Отель находится в центре столицы Украины рядом с площадью независимости. Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".

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в мире, коммерческая недвижимость, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, дмитрий разумков, верховная рада украины