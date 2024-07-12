https://ria.ru/20240712/osmotr-1959275206.html

Около пяти тысяч детей-спортсменов прошли осмотр в НИКИ с начала года

Около пяти тысяч детей-спортсменов прошли осмотр в НИКИ с начала года - РИА Новости, 12.07.2024

Около пяти тысяч детей-спортсменов прошли осмотр в НИКИ с начала года

Около пяти тысяч юных спортсменов прошли полное медицинское обследование в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:09

2024-07-12T16:09

2024-07-12T16:09

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Около пяти тысяч юных спортсменов прошли полное медицинское обследование в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В нашем центре ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Такое полное обследование организма занимает около трех часов. С начала года в нашем центре свое здоровье проверили порядка 5 тысяч юных спортсменов", — рассказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова, ее слова приводит пресс-служба. Детей осматривает педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. Если имеются показания, то проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После чего оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

https://ria.ru/20240620/deti-1954194109.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дети, врачи