https://ria.ru/20240712/orban-1959214869.html

Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков

Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в РФ не информировал российского лидера Владимира Путина о планах встретиться с бывшим президентом США РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:01

2024-07-12T13:01

2024-07-12T13:01

политика

россия

венгрия

сша

виктор орбан

владимир путин

дональд трамп

визит орбана в россию

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в РФ не информировал российского лидера Владимира Путина о планах встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отрицательно. Ответ на оба вопроса нет. Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сообщал ли Орбан о планах встретиться с Трампом.

https://ria.ru/20240712/peskov-1959214569.html

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политика, россия, венгрия, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, визит орбана в россию