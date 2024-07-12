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Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
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13:01 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/orban-1959214869.html
Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков
Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в РФ не информировал российского лидера Владимира Путина о планах встретиться с бывшим президентом США РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:01
2024-07-12T13:01
политика
россия
венгрия
сша
виктор орбан
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в РФ не информировал российского лидера Владимира Путина о планах встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отрицательно. Ответ на оба вопроса нет. Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сообщал ли Орбан о планах встретиться с Трампом.
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политика, россия, венгрия, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, визит орбана в россию
Политика, Россия, Венгрия, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Визит Орбана в Россию
Орбан не рассказывал Путину о планах встретиться с Трампом, заявил Песков

Песков: Орбан не информировал Путина о планах встретиться с Трампом

© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в РФ не информировал российского лидера Владимира Путина о планах встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отрицательно. Ответ на оба вопроса нет. Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сообщал ли Орбан о планах встретиться с Трампом.
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ПолитикаРоссияВенгрияСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд ТрампВизит Орбана в Россию
 
 
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