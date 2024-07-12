https://ria.ru/20240712/orban-1959194032.html

Орбан опубликовал видео о встрече с Трампом

Орбан опубликовал видео о встрече с Трампом - РИА Новости, 12.07.2024

Орбан опубликовал видео о встрече с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с экс-президентом США Дональдом Трампом опубликовал видеоролик, на кадрах которого виден интерьер... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:05

2024-07-12T12:05

2024-07-12T12:14

в мире

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с экс-президентом США Дональдом Трампом опубликовал видеоролик, на кадрах которого виден интерьер резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Ранее Орбан назвал встречу с Трампом пятым этапом своей мирной инициативы по Украине. О предыдущих четырех визитах - в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон венгерский премьер тоже публиковал "видеоотчеты" в соцсети Facebook*. В видеоролике о встрече с Трампом запечатлено прибытие Орбана из Вашингтона во Флориду, встреча на крыльце резиденции, повторяющая фото с визита Орбана к Трампу в Даллас для участия в Конференции консервативных политических действий в августе 2022 года, кадры интерьера имения, на которых видны фотография экс-президента США с обложки журнала Time в рамке, золотая статуя орла - символа США и бутылка фирменного вина Трампа 2020 года. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html

https://ria.ru/20240712/orban-1959139746.html

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео Орбана о встрече с Трампом Орбан опубликовал новое видео о своей мирной миссии, как делал это и после визитов в Пекин и Москву. Теперь в центре внимания встреча с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго. 2024-07-12T12:05 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, нато, сша