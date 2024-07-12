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Полянский показал украинский беспилотник, атаковавший Запорожскую АЭС
Полянский показал украинский беспилотник, атаковавший Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.07.2024
Полянский показал украинский беспилотник, атаковавший Запорожскую АЭС
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН показал обломки беспилотника, которым Украина в апреле атаковала Запорожскую... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:23
2024-07-12T01:23
2024-07-12T10:30
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ООН, 12 июл — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН показал обломки беспилотника, которым Украина в апреле атаковала Запорожскую АЭС. "Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях", — сказал Полянский. Позднее после выступления российского дипломата Генассамблея одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Резолюция, которая не обладают юридически обязывающей силой, была принята 99 голосами за, еще девять стран проголосовали против, а 60 воздержались. Против высказались Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия. Полянский в комментарии журналистам отметил, что документ политизирован и играет на руку западной "партии войны". Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщала, что беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию станции, "прилеты" зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта. По данным пресс-службы, "за 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом". Украинские войска, как сообщала пресс-служба ЗАЭС, совершили атаку по куполу 6-го энергоблока, критических повреждений и пострадавших не было. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное.
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На Генассамблее показали обломки беспилотника, которым Украина атаковала ЗАЭС
Первый зампостпреда России при ООН Полянский на заседании Генассамблеи показал обломки беспилотника, которым Украина в апреле атаковала Запорожскую АЭС.
После выступления российского дипломата Генассамблея одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории ЗАЭС и передать ее под контроль Киева.
Резолюция, которая не обладает юридически обязывающей силой, была принята 99 голосами, 9 стран проголосовали против, а 60 воздержались.
2024-07-12T01:23
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В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Полянский, ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине
Полянский показал украинский беспилотник, атаковавший Запорожскую АЭС
Полянский показал в ООН обломки украинского дрона, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля