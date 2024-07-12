https://ria.ru/20240712/oon-1959110904.html

ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС

ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 12.07.2024

ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева, в российском... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:40

2024-07-12T00:40

2024-07-12T01:38

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ООН, 12 июл — РИА Новости. Генассамблея ООН одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева, в российском постпредстве, в свою очередь, документ назвали политизированным и играющем на руку западной "партии войны". Как передает корреспондент РИА Новости, резолюция была принята 99 голосами за, еще девять стран проголосовали против, а 60 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в комментарии журналистам охарактеризовал резолюцию как "неконсенснусную и политизированную", отметив, что от нее не будет никакого эффекта. "К сожалению, это может только приободрить партию войны в Европе, в Штатах и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать", — сказал российский дипломат. Резолюция среди прочего требует, чтобы Россия вывела военных с ЗАЭС и передала станцию под контроль Киева. Согласно тексту документа, Москву призывают также ликвидировать противопехотные мины, якобы установленные по периметру станции. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отмечал, что эти мины опасны "только для крыс, ворон и диверсантов". Резолюция при этом не осуждает действия Украины, периодически атакующую станцию с помощью беспилотников: вместо этого документ призывает стороны конфликта "соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240627/rogov-1955739176.html

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в мире, россия, европа, украина, дмитрий полянский, михаил ульянов (дипломат), оон, генеральная ассамблея оон