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ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 12.07.2024
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00:40 12.07.2024 (обновлено: 01:38 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/oon-1959110904.html
ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС
ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 12.07.2024
ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС
Генассамблея ООН одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева, в российском... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:40
2024-07-12T01:38
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дмитрий полянский
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оон
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ООН, 12 июл — РИА Новости. Генассамблея ООН одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева, в российском постпредстве, в свою очередь, документ назвали политизированным и играющем на руку западной "партии войны". Как передает корреспондент РИА Новости, резолюция была принята 99 голосами за, еще девять стран проголосовали против, а 60 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в комментарии журналистам охарактеризовал резолюцию как "неконсенснусную и политизированную", отметив, что от нее не будет никакого эффекта. "К сожалению, это может только приободрить партию войны в Европе, в Штатах и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать", — сказал российский дипломат. Резолюция среди прочего требует, чтобы Россия вывела военных с ЗАЭС и передала станцию под контроль Киева. Согласно тексту документа, Москву призывают также ликвидировать противопехотные мины, якобы установленные по периметру станции. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отмечал, что эти мины опасны "только для крыс, ворон и диверсантов". Резолюция при этом не осуждает действия Украины, периодически атакующую станцию с помощью беспилотников: вместо этого документ призывает стороны конфликта "соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
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в мире, россия, европа, украина, дмитрий полянский, михаил ульянов (дипломат), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Полянский, Михаил Ульянов (дипломат), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую от России вывести войска с ЗАЭС

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 12 июл — РИА Новости. Генассамблея ООН одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева, в российском постпредстве, в свою очередь, документ назвали политизированным и играющем на руку западной "партии войны".
Как передает корреспондент РИА Новости, резолюция была принята 99 голосами за, еще девять стран проголосовали против, а 60 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
10 июля, 08:00
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в комментарии журналистам охарактеризовал резолюцию как "неконсенснусную и политизированную", отметив, что от нее не будет никакого эффекта.
"К сожалению, это может только приободрить партию войны в Европе, в Штатах и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать", — сказал российский дипломат.
Резолюция среди прочего требует, чтобы Россия вывела военных с ЗАЭС и передала станцию под контроль Киева. Согласно тексту документа, Москву призывают также ликвидировать противопехотные мины, якобы установленные по периметру станции. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отмечал, что эти мины опасны "только для крыс, ворон и диверсантов".
Резолюция при этом не осуждает действия Украины, периодически атакующую станцию с помощью беспилотников: вместо этого документ призывает стороны конфликта "соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Родные сотрудников ЗАЭС на Украине оказались в заложниках, заявил Рогов
27 июня, 03:10
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаДмитрий ПолянскийМихаил Ульянов (дипломат)ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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