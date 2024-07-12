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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 12.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:22

2024-07-12T22:22

2024-07-12T22:22

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.00 - город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959310147.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк