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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:22 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/obstrel-1959359986.html
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:22
2024-07-12T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.00 - город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959310147.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.00 - город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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