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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:22
2024-07-12T22:22
2024-07-12T22:22
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.00 - город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Кировский район Донецка