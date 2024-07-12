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Украинские войска обстреляли Белгородскую область с БПЛА
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с БПЛА - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с БПЛА
Украинские беспилотники атаковали 4 села в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:00
2024-07-12T22:00
2024-07-12T22:00
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали 4 села в трех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в поселке Красное в результате атаки БПЛА разрушены два частных дома. В селе Зиборовка беспилотник атаковал служебный автомобиль сельхозпредприятия — транспортное средство полностью сгорело", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Поповка Краснояружского района в результате атак двух беспилотников разрушен один нежилой дом и сильно поврежден еще один. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дроном-камикадзе поврежден легковой автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с БПЛА
Гладков: ВСУ атаковали 4 населенных пункта в 3 районах Белгородской области