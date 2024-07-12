https://ria.ru/20240712/obstrel-1959355853.html
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус - РИА Новости, 12.07.2024
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус
Автобус, находившийся на остановке "школа №106" в Петровском районе Донецка, получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:40
2024-07-12T21:40
2024-07-12T21:40
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Автобус, находившийся на остановке "школа №106" в Петровском районе Донецка, получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 20.10 сбросили боеприпас с дрона в Петровском районе. "По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе на остановке "школа № 106" повреждён автобус маршрута № 42.", - написал Кулемзин в Telegram-канале, отметив, что пострадавших нет. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус
Кулемзин: автобус получил повреждения при обстреле ВСУ с дрона в Донецке