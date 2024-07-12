https://ria.ru/20240712/obstrel-1959355853.html

При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус

При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус - РИА Новости, 12.07.2024

При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус

Автобус, находившийся на остановке "школа №106" в Петровском районе Донецка, получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:40

2024-07-12T21:40

2024-07-12T21:40

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Автобус, находившийся на остановке "школа №106" в Петровском районе Донецка, получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 20.10 сбросили боеприпас с дрона в Петровском районе. "По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе на остановке "школа № 106" повреждён автобус маршрута № 42.", - написал Кулемзин в Telegram-канале, отметив, что пострадавших нет. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия