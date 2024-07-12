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При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/obstrel-1959355853.html
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус - РИА Новости, 12.07.2024
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус
Автобус, находившийся на остановке "школа №106" в Петровском районе Донецка, получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:40
2024-07-12T21:40
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Автобус, находившийся на остановке "школа №106" в Петровском районе Донецка, получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 20.10 сбросили боеприпас с дрона в Петровском районе. "По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе на остановке "школа № 106" повреждён автобус маршрута № 42.", - написал Кулемзин в Telegram-канале, отметив, что пострадавших нет. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Донецка получил повреждения автобус

Кулемзин: автобус получил повреждения при обстреле ВСУ с дрона в Донецке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Автобус, находившийся на остановке "школа №106" в Петровском районе Донецка, получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 20.10 сбросили боеприпас с дрона в Петровском районе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе на остановке "школа № 106" повреждён автобус маршрута № 42.", - написал Кулемзин в Telegram-канале, отметив, что пострадавших нет.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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