https://ria.ru/20240712/obstrel-1959265201.html

Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области

Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 12.07.2024

Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области

Охранник предприятия тяжело ранен при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:31

2024-07-12T15:31

2024-07-12T15:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Охранник предприятия тяжело ранен при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, ранен охранник производственного предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на территории предприятия сгорела хозпостройка и имеются повреждения на линии электропередачи. В одном частном доме от прямого попадания снаряда разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков