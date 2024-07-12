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Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 12.07.2024 (обновлено: 15:37 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/obstrel-1959265201.html
Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области
Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 12.07.2024
Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области
Охранник предприятия тяжело ранен при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:31
2024-07-12T15:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Охранник предприятия тяжело ранен при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, ранен охранник производственного предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на территории предприятия сгорела хозпостройка и имеются повреждения на линии электропередачи. В одном частном доме от прямого попадания снаряда разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Мужчина получил серьезное ранение при обстреле Белгородской области

Гладков: охранник предприятия тяжело ранен при обстреле села Новая Таволжанка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Охранник предприятия тяжело ранен при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, ранен охранник производственного предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что на территории предприятия сгорела хозпостройка и имеются повреждения на линии электропередачи. В одном частном доме от прямого попадания снаряда разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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