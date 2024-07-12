Врачи пока не дают прогнозов о состоянии тяжелораненого ребенка в Шебекино
Врач Кизилова: 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии после операции
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
БЕЛГОРОД , 12 июл - РИА Новости. Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии после операции, делать какие-либо прогнозы пока рано, сообщила главный врач областной детской больницы Ирина Кизилова.
В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева. По данным Минздрава РФ, один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще одного ребенка переведут на лечение в Москву.
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"Вчера мультидисциплинарная бригада боролась за жизнь этого 16-летнего мальчика. На сегодняшний день проконсультированы специалистами Российской детской клинической больницы, лечение все согласовано. При улучшении стабилизации состояния ребенок будет переведен в РДКБ… Ребенок первые сутки после оперативного вмешательства, поэтому состояние его остается тяжелое. Стабилизация состояния есть… Прогностически пока будет неверно делать какие-то выводы", - сказала Кизилова журналистам.
По ее словам, первую помощь детям оказал молодой врач-педиатр, работающий в приемном отделении всего второй год после окончания ординатуры.
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"Он был обучен, у него дома есть аптечка неотложной помощи, это произошло у него во дворе", - отметила главврач.
По информации губернатора, за прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб.