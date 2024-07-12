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Врачи пока не дают прогнозов о состоянии тяжелораненого ребенка в Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/oblast-1959266491.html
Врачи пока не дают прогнозов о состоянии тяжелораненого ребенка в Шебекино
Врачи пока не дают прогнозов о состоянии тяжелораненого ребенка в Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024
Врачи пока не дают прогнозов о состоянии тяжелораненого ребенка в Шебекино
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии после операции, делать какие-либо прогнозы пока РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:34
2024-07-12T15:34
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД , 12 июл - РИА Новости. Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии после операции, делать какие-либо прогнозы пока рано, сообщила главный врач областной детской больницы Ирина Кизилова. В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева. По данным Минздрава РФ, один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще одного ребенка переведут на лечение в Москву. "Вчера мультидисциплинарная бригада боролась за жизнь этого 16-летнего мальчика. На сегодняшний день проконсультированы специалистами Российской детской клинической больницы, лечение все согласовано. При улучшении стабилизации состояния ребенок будет переведен в РДКБ… Ребенок первые сутки после оперативного вмешательства, поэтому состояние его остается тяжелое. Стабилизация состояния есть… Прогностически пока будет неверно делать какие-то выводы", - сказала Кизилова журналистам. По ее словам, первую помощь детям оказал молодой врач-педиатр, работающий в приемном отделении всего второй год после окончания ординатуры. "Он был обучен, у него дома есть аптечка неотложной помощи, это произошло у него во дворе", - отметила главврач. По информации губернатора, за прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб.
https://radiosputnik.ru/20240710/shebekino-1958733575.html
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины
Врачи пока не дают прогнозов о состоянии тяжелораненого ребенка в Шебекино

Врач Кизилова: 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии после операции

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения детской областной клинической больницы, где находятся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД , 12 июл - РИА Новости. Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии после операции, делать какие-либо прогнозы пока рано, сообщила главный врач областной детской больницы Ирина Кизилова.
В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева. По данным Минздрава РФ, один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще одного ребенка переведут на лечение в Москву.
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"Вчера мультидисциплинарная бригада боролась за жизнь этого 16-летнего мальчика. На сегодняшний день проконсультированы специалистами Российской детской клинической больницы, лечение все согласовано. При улучшении стабилизации состояния ребенок будет переведен в РДКБ… Ребенок первые сутки после оперативного вмешательства, поэтому состояние его остается тяжелое. Стабилизация состояния есть… Прогностически пока будет неверно делать какие-то выводы", - сказала Кизилова журналистам.
По ее словам, первую помощь детям оказал молодой врач-педиатр, работающий в приемном отделении всего второй год после окончания ординатуры.
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"Он был обучен, у него дома есть аптечка неотложной помощи, это произошло у него во дворе", - отметила главврач.
По информации губернатора, за прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
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