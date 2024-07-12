https://ria.ru/20240712/norvegiya-1959339200.html

В МИД пообещали ответить на решение Норвегии ужесточить режим захода судов

В МИД пообещали ответить на решение Норвегии ужесточить режим захода судов - РИА Новости, 12.07.2024

В МИД пообещали ответить на решение Норвегии ужесточить режим захода судов

Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны (Тромсё, Ботсфьорд и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:13

2024-07-12T19:13

2024-07-12T19:13

в мире

норвегия

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны (Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства. "Вводимые ограничения подрывают одну из единичных областей практического взаимодействия, которое пока еще поддерживается нашими странами. Ответственным за принятие таких решений стоит напомнить, что на данный момент сохранение рыбных запасов, представляющее "фундаментальный интерес" для Норвегии, возможно только совместно с Россией. Продолжение давления на наш рыбопромысловый флот будет неизбежно иметь негативные последствия как для занятого в данной отрасли населения Норвегии, так и всей выстраивавшейся десятилетиями устойчивой системы управления биологическими ресурсами Баренцева и Норвежского морей", - говорится в комментарии. "Со своей стороны не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены предпринять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240712/rossija-1959312567.html

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в мире, норвегия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)