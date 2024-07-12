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Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе - РИА Новости, 12.07.2024
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "абсолютным фейком" публикацию агентства Reuters, в которой сказано, что Израиль якобы обсуждает возможность вывода... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:31
2024-07-12T14:31
2024-07-12T21:05
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "абсолютным фейком" публикацию агентства Reuters, в которой сказано, что Израиль якобы обсуждает возможность вывода сил с границы Газы и Египта в рамках переговорного процесса по палестинскому анклаву. "Сообщение информационного агентства Reuters, согласно которому Израиль обсуждает возможность выхода из Филадельфийской коридора, является абсолютным фейком. Премьер-министр настаивает на том, что Израиль останется в Филадельфийском коридоре. Именно с такой позицией он поручил действовать переговорным командам. Это было на неделе разъяснено представителям США и об этом вчера вечером был проинформирован кабинет министров", - говорится в сообщении канцелярии.Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что израильские и египетские переговорщики обсуждают систему электронного наблюдения вдоль границы между Газой и Египтом, которая позволит Израилю отвести свои войска из местности, если соглашение о прекращении огня будет достигнуто. Отмечается, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения, поскольку против этого выступают и ХАМАС, и Египет.
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израиль, египет, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах Израиля и Египта
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "абсолютным фейком" публикацию агентства Reuters, в которой сказано, что Израиль якобы обсуждает возможность вывода сил с границы Газы и Египта в рамках переговорного процесса по палестинскому анклаву.
"Сообщение информационного агентства Reuters, согласно которому Израиль обсуждает возможность выхода из Филадельфийской коридора, является абсолютным фейком. Премьер-министр настаивает на том, что Израиль останется в Филадельфийском коридоре. Именно с такой позицией он поручил действовать переговорным командам. Это было на неделе разъяснено представителям США и об этом вчера вечером был проинформирован кабинет министров", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что израильские и египетские переговорщики обсуждают систему электронного наблюдения вдоль границы между Газой и Египтом, которая позволит Израилю отвести свои войска из местности, если соглашение о прекращении огня будет достигнуто.
Отмечается, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения, поскольку против этого выступают и ХАМАС
, и Египет.