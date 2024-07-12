Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 12.07.2024 (обновлено: 21:05 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/netanjahu-1959247647.html
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе - РИА Новости, 12.07.2024
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "абсолютным фейком" публикацию агентства Reuters, в которой сказано, что Израиль якобы обсуждает возможность вывода... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:31
2024-07-12T21:05
израиль
египет
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "абсолютным фейком" публикацию агентства Reuters, в которой сказано, что Израиль якобы обсуждает возможность вывода сил с границы Газы и Египта в рамках переговорного процесса по палестинскому анклаву. "Сообщение информационного агентства Reuters, согласно которому Израиль обсуждает возможность выхода из Филадельфийской коридора, является абсолютным фейком. Премьер-министр настаивает на том, что Израиль останется в Филадельфийском коридоре. Именно с такой позицией он поручил действовать переговорным командам. Это было на неделе разъяснено представителям США и об этом вчера вечером был проинформирован кабинет министров", - говорится в сообщении канцелярии.Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что израильские и египетские переговорщики обсуждают систему электронного наблюдения вдоль границы между Газой и Египтом, которая позволит Израилю отвести свои войска из местности, если соглашение о прекращении огня будет достигнуто. Отмечается, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения, поскольку против этого выступают и ХАМАС, и Египет.
https://ria.ru/20240712/konflikt-1915630213.html
израиль
египет
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900bdd9f0d51f76853b06674563dcad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, египет, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах по Газе

Нетаньяху назвал фейком сообщения Reuters о переговорах Израиля и Египта

© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "абсолютным фейком" публикацию агентства Reuters, в которой сказано, что Израиль якобы обсуждает возможность вывода сил с границы Газы и Египта в рамках переговорного процесса по палестинскому анклаву.
"Сообщение информационного агентства Reuters, согласно которому Израиль обсуждает возможность выхода из Филадельфийской коридора, является абсолютным фейком. Премьер-министр настаивает на том, что Израиль останется в Филадельфийском коридоре. Именно с такой позицией он поручил действовать переговорным командам. Это было на неделе разъяснено представителям США и об этом вчера вечером был проинформирован кабинет министров", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что израильские и египетские переговорщики обсуждают систему электронного наблюдения вдоль границы между Газой и Египтом, которая позволит Израилю отвести свои войска из местности, если соглашение о прекращении огня будет достигнуто.
Отмечается, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения, поскольку против этого выступают и ХАМАС, и Египет.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильЕгипетСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала