https://ria.ru/20240712/nato-1959254361.html
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 12.07.2024
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:59
2024-07-12T14:59
2024-07-12T15:11
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В итоговом заявлении после саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что альянс предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей. Вместе с тем отмечалось, что НАТО подтверждает необходимость обеспечения максимально широкого участия заинтересованных союзников в механизмах распределения ядерного бремени НАТО, чтобы продемонстрировать единство и решимость альянса."Несдержанность в области ядерного сдерживания – это то, что очень характерно для Североатлантического альянса. Лукавые фразы и вот эти все фантики, обертки, в которые упакован сигнал о том, что они пойдут по пути наращивания своего ядерного потенциала, дальнейшего придания ему более агрессивного характера, можно отбросить сразу. Из этого коммюнике вытекает только одно – альянс стремится к доминированию и в этой сфере тоже. Это обречено, как и многое другое из разряда претензий на глобальное доминирование, жизнь об этом во весь голос говорит", - заявил Рябков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20240712/nato-1959126314.html
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в мире, россия, нато, вашингтон (штат), сергей рябков
В мире, Россия, НАТО, Вашингтон (штат), Сергей Рябков
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков
Рябков: НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено