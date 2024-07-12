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НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 12.07.2024
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14:59 12.07.2024 (обновлено: 15:11 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/nato-1959254361.html
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 12.07.2024
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:59
2024-07-12T15:11
в мире
россия
нато
вашингтон (штат)
сергей рябков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В итоговом заявлении после саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что альянс предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей. Вместе с тем отмечалось, что НАТО подтверждает необходимость обеспечения максимально широкого участия заинтересованных союзников в механизмах распределения ядерного бремени НАТО, чтобы продемонстрировать единство и решимость альянса."Несдержанность в области ядерного сдерживания – это то, что очень характерно для Североатлантического альянса. Лукавые фразы и вот эти все фантики, обертки, в которые упакован сигнал о том, что они пойдут по пути наращивания своего ядерного потенциала, дальнейшего придания ему более агрессивного характера, можно отбросить сразу. Из этого коммюнике вытекает только одно – альянс стремится к доминированию и в этой сфере тоже. Это обречено, как и многое другое из разряда претензий на глобальное доминирование, жизнь об этом во весь голос говорит", - заявил Рябков в эфире Первого канала.
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в мире, россия, нато, вашингтон (штат), сергей рябков
В мире, Россия, НАТО, Вашингтон (штат), Сергей Рябков
НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, заявил Рябков

Рябков: НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено

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Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В итоговом заявлении после саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что альянс предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей. Вместе с тем отмечалось, что НАТО подтверждает необходимость обеспечения максимально широкого участия заинтересованных союзников в механизмах распределения ядерного бремени НАТО, чтобы продемонстрировать единство и решимость альянса.
"Несдержанность в области ядерного сдерживания – это то, что очень характерно для Североатлантического альянса. Лукавые фразы и вот эти все фантики, обертки, в которые упакован сигнал о том, что они пойдут по пути наращивания своего ядерного потенциала, дальнейшего придания ему более агрессивного характера, можно отбросить сразу. Из этого коммюнике вытекает только одно – альянс стремится к доминированию и в этой сфере тоже. Это обречено, как и многое другое из разряда претензий на глобальное доминирование, жизнь об этом во весь голос говорит", - заявил Рябков в эфире Первого канала.
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