https://ria.ru/20240712/nato-1959119566.html

Столтенберг заявил о единстве НАТО в поддержке Украины

Столтенберг заявил о единстве НАТО в поддержке Украины - РИА Новости, 12.07.2024

Столтенберг заявил о единстве НАТО в поддержке Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры Североатлантического альянса своей встречей в верхах в Вашингтоне "направили Москве сигнал" о своем единстве в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:37

2024-07-12T02:37

2024-07-12T02:37

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры Североатлантического альянса своей встречей в верхах в Вашингтоне "направили Москве сигнал" о своем единстве в поддержке Украины. "Сегодня мы послали сигнал Москве о нашем единстве, о том, что насилие и запугивание не принесут результатов, и что Украина может рассчитывать на НАТО сейчас и в долгосрочной перспективе", - заявил генсек. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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