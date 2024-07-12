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В Польше создадут Объединенный аналитический центр НАТО и Украины - РИА Новости, 12.07.2024
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02:02 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/nato-1959117050.html
В Польше создадут Объединенный аналитический центр НАТО и Украины
В Польше создадут Объединенный аналитический центр НАТО и Украины - РИА Новости, 12.07.2024
В Польше создадут Объединенный аналитический центр НАТО и Украины
Создаваемый НАТО в Польше Объединенный аналитический, учебный и образовательный центр (JATEC), являющийся совместной структурой альянса и Украины, займется в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:02
2024-07-12T02:02
россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий песков
такер карлсон
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Создаваемый НАТО в Польше Объединенный аналитический, учебный и образовательный центр (JATEC), являющийся совместной структурой альянса и Украины, займется в том числе "выявлением и применением уроков" украинского конфликта, говорится в заявлении по итогам заседания Совета НАТО-Украина в рамках проходившего в США саммита стран блока. "Мы будем работать вместе над выявлением и использованием уроков войны России против Украины, включая в области устойчивости, в созданном новом Объединенном аналитическом, учебном и образовательном центре в Польше. Являясь совместной структурой НАТО и Украины, JATEC будет служить важной опорой практического сотрудничества и повысит оперативную совместимость Украины с НАТО", - указывается в документе. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Польше создадут Объединенный аналитический центр НАТО и Украины

Новый учебный центр НАТО для Киева в Польше займется изучением уроков конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО
Американские военные во время учения НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Создаваемый НАТО в Польше Объединенный аналитический, учебный и образовательный центр (JATEC), являющийся совместной структурой альянса и Украины, займется в том числе "выявлением и применением уроков" украинского конфликта, говорится в заявлении по итогам заседания Совета НАТО-Украина в рамках проходившего в США саммита стран блока.
"Мы будем работать вместе над выявлением и использованием уроков войны России против Украины, включая в области устойчивости, в созданном новом Объединенном аналитическом, учебном и образовательном центре в Польше. Являясь совместной структурой НАТО и Украины, JATEC будет служить важной опорой практического сотрудничества и повысит оперативную совместимость Украины с НАТО", - указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
 
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