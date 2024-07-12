https://ria.ru/20240712/nato-1959112107.html

Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году

Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году - РИА Новости, 12.07.2024

Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году

Страны НАТО договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:51

2024-07-12T00:51

2024-07-12T01:07

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Страны НАТО договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне следующего года, заявил по итогам встречи в верхах в США генсек организации Йенс Столтенберг. Ранее Столтенберг хотел утвердить в Вашингтоне сначала решение по созданию фонда военной помощи Киеву на пять лет в размере 100 миллиардов евро, но от этого плана отказались из-за несогласия внутри альянса. Затем появилось новое предложение о том, что союзники обяжутся тратить на помощь Украине по меньшей мере 40 миллиардов евро ежегодно, а вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Но и это обещание по итогам саммита получить не удалось. "Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году. Мы обсудим уровень финансирования на предстоящем саммите, чтобы убедиться, что наша поддержка отвечает потребностям Украины", - сказал генсек НАТО по итогам саммита в Вашингтоне, фактически признав, что ни одно из его предложений по долгосрочному финансированию военной помощи Киеву на уровне альянса согласовано так и не было. При этом Столтенберг, который покинет пост генсека НАТО уже в октябре этого года, заявил, что и после этого НАТО должна будет оказывать такую помощь, которая удовлетворит военные потребности Киева.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, киев, украина, йенс столтенберг, нато