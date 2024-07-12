https://ria.ru/20240712/nato-1959110615.html
НАТО выразило поддержку усилиям Украины по присоединению к альянсу
НАТО выразило поддержку усилиям Украины по присоединению к альянсу - РИА Новости, 12.07.2024
НАТО выразило поддержку усилиям Украины по присоединению к альянсу
НАТО будет поддерживать усилия Украины по присоединению к альянсу, пока она продолжает реформы, говорится в заявлении по итогам заседания Совета НАТО-Украина в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:29
2024-07-12T00:29
2024-07-12T00:36
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА новости. НАТО будет поддерживать усилия Украины по присоединению к альянсу, пока она продолжает реформы, говорится в заявлении по итогам заседания Совета НАТО-Украина в США в рамках саммита альянса."Союзники приветствуют прогресс, достигнутый Украиной после саммита в Вильнюсе по проведению необходимых демократических, экономических реформ и реформах в области безопасности. Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, союзники будут продолжать поддерживать ее на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - указывается в документе.
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в мире, украина, нато, брюссель, сша
В мире, Украина, НАТО, Брюссель, США
НАТО выразило поддержку усилиям Украины по присоединению к альянсу
НАТО будет поддерживать усилия Украины по вступлению, пока продолжаются реформы