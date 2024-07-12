https://ria.ru/20240712/nalog-1959300125.html

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 12.07.2024

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Президент Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с 2025 года, следует из документа на сайте официального... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:04

2024-07-12T17:04

2024-07-12T17:34

россия

экономика

владимир путин

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с 2025 года, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.В рамках совершенствования фискальной системы закон вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.Нововведение не коснется выплат участникам спецоперации, а также северных надбавок.Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13 процентов, свыше этой суммы — 15 процентов).Помимо этого, предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, вырастет с 350 до 450 тысяч рублей. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до шести тысяч рублей. Для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.Меняется и принцип уплаты фиксированного НДФЛ для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере пяти миллионов рублей независимо от количества компаний, которыми владеет такое лицо. Теперь те, у кого не более пяти КИК, заплатят по пять миллионов за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж 25 миллионов рублей независимо от их числа.Если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.

https://ria.ru/20240710/ndfl-1958551764.html

https://ria.ru/20240529/nalogi-1949044822.html

https://ria.ru/20240304/ndfl-1787856915.html

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россия, экономика, владимир путин, налоговые изменения в россии