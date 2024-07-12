https://ria.ru/20240712/mvf-1959318890.html

МВФ предупредил США о возможном падении спроса на гособлигации

МВФ предупредил США о возможном падении спроса на гособлигации - РИА Новости, 12.07.2024

МВФ предупредил США о возможном падении спроса на гособлигации

США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:58

2024-07-12T17:58

2024-07-12T17:58

экономика

сша

мвф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40759/58/407595828_0:338:3039:2047_1920x0_80_0_0_7fac6e191a049486d30cb4cf77807cbd.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - указано в докладе организации. Как подчеркнули в фонде, данная угроза может материализоваться в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты.

https://ria.ru/20240701/ssha-1956538961.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, мвф, в мире