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МВФ предупредил США о возможном падении спроса на гособлигации
МВФ предупредил США о возможном падении спроса на гособлигации - РИА Новости, 12.07.2024
МВФ предупредил США о возможном падении спроса на гособлигации
США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:58
2024-07-12T17:58
2024-07-12T17:58
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - указано в докладе организации. Как подчеркнули в фонде, данная угроза может материализоваться в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты.
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экономика, сша, мвф, в мире
Экономика, США, МВФ, В мире
МВФ предупредил США о возможном падении спроса на гособлигации
МВФ: США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на гособлигации
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - указано в докладе организации.
Как подчеркнули в фонде, данная угроза может материализоваться в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты.