https://ria.ru/20240712/mvf-1959318061.html

МВФ рассказал, как России удалось смягчить экономический шок

МВФ рассказал, как России удалось смягчить экономический шок - РИА Новости, 12.07.2024

МВФ рассказал, как России удалось смягчить экономический шок

России удалось смягчить шоки в экономике благодаря значительным валютным резервам, режиму плавающего обменного курса и контролю над потоками капитала, признали... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:57

2024-07-12T17:57

2024-07-12T17:57

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. России удалось смягчить шоки в экономике благодаря значительным валютным резервам, режиму плавающего обменного курса и контролю над потоками капитала, признали в Международном валютном фонде (МВФ). "Большие валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают помогать смягчать шоки. Сохраняющийся контроль над движением капитала эффективно ограничил его отток и помог сохранить резервный капитал, несмотря на санкции", - указано в докладе организации. В МВФ добавили, что с точки зрения дефицита платежного баланса "остальному миру требуется больше консолидации", чем России.

https://ria.ru/20240613/tsb-1952659265.html

россия

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2024

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экономика, россия, мвф