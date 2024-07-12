https://ria.ru/20240712/mpgu-1959257909.html

Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась

Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась - РИА Новости, 12.07.2024

Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась

Факты, изложенные в жалобе на сотрудника общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ), который якобы угрожал студентам, не... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:10

2024-07-12T15:10

2024-07-12T15:10

происшествия

екатерина мизулина

московский педагогический государственный университет

лига безопасного интернета

россия

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Факты, изложенные в жалобе на сотрудника общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ), который якобы угрожал студентам, не подтвердились, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что студенты МПГУ возмущены действиями заведующего общежитием - к ней обратились пострадавшие учащиеся. Она заявила, что подготовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку. "За время работы Абдрафеева И.А. на него поступила единственная жалоба от 22.05.2024 г., по результатам которой была проведена проверка. Изложенные в жалобе факты не подтвердились", - говорится в сообщении. В МПГУ уточнили, что администрация вуза всегда внимательно относится к обращениям студентов и своевременно на них реагирует. "Других жалоб в отношении Абдрафеева И.А. не поступало", - отметили в университете.

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происшествия, екатерина мизулина, московский педагогический государственный университет, лига безопасного интернета, россия, москва