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Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась - РИА Новости, 12.07.2024
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15:10 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/mpgu-1959257909.html
Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась
Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась - РИА Новости, 12.07.2024
Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась
Факты, изложенные в жалобе на сотрудника общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ), который якобы угрожал студентам, не... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:10
2024-07-12T15:10
происшествия
екатерина мизулина
московский педагогический государственный университет
лига безопасного интернета
россия
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Факты, изложенные в жалобе на сотрудника общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ), который якобы угрожал студентам, не подтвердились, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что студенты МПГУ возмущены действиями заведующего общежитием - к ней обратились пострадавшие учащиеся. Она заявила, что подготовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку. "За время работы Абдрафеева И.А. на него поступила единственная жалоба от 22.05.2024 г., по результатам которой была проведена проверка. Изложенные в жалобе факты не подтвердились", - говорится в сообщении. В МПГУ уточнили, что администрация вуза всегда внимательно относится к обращениям студентов и своевременно на них реагирует. "Других жалоб в отношении Абдрафеева И.А. не поступало", - отметили в университете.
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происшествия, екатерина мизулина, московский педагогический государственный университет, лига безопасного интернета, россия, москва
Происшествия, Екатерина Мизулина, Московский педагогический государственный университет, Лига безопасного интернета, Россия, Москва
Жалоба на угрозы сотрудника общежития студентам МПГУ не подтвердилась

В МПГУ опровергли сообщения об угрозах студентам со стороны сотрудника общежития

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского педагогического государственного университета
Главное здание Московского педагогического государственного университета - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Главное здание Московского педагогического государственного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Факты, изложенные в жалобе на сотрудника общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ), который якобы угрожал студентам, не подтвердились, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что студенты МПГУ возмущены действиями заведующего общежитием - к ней обратились пострадавшие учащиеся. Она заявила, что подготовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку.
"За время работы Абдрафеева И.А. на него поступила единственная жалоба от 22.05.2024 г., по результатам которой была проведена проверка. Изложенные в жалобе факты не подтвердились", - говорится в сообщении.
В МПГУ уточнили, что администрация вуза всегда внимательно относится к обращениям студентов и своевременно на них реагирует. "Других жалоб в отношении Абдрафеева И.А. не поступало", - отметили в университете.
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ПроисшествияЕкатерина МизулинаМосковский педагогический государственный университетЛига безопасного интернетаРоссияМосква
 
 
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