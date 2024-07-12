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Мужчина угрожал пистолетом полицейскому на северо-востоке Москвы
Мужчина угрожал пистолетом полицейскому на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 12.07.2024
Мужчина угрожал пистолетом полицейскому на северо-востоке Москвы
Мужчина оскорблял и угрожал пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы, следствие просит о его аресте, сообщает столичный главк СК России в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:35
2024-07-12T13:35
2024-07-12T13:35
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мужчина оскорблял и угрожал пистолетом окружающим и полицейскому на северо-востоке Москвы, следствие просит о его аресте, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. По данным следствия, 11 июля фигурант на Савеловском рынке в Москве оскорблял и угрожал людям, а затем достал пистолет. Находящийся поблизости полицейский подошел урезонить его, однако тот оказал сопротивление и направил пистолет в сторону правоохранителя. "Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти на северо-востоке Москвы", - говорится в сообщении. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина угрожал пистолетом полицейскому на северо-востоке Москвы
СК просит арестовать мужчину, угрожавшего полицейскому на Савеловском рынке