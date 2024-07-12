Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино
Ребенок, пострадавший при атаке в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии
© Фото : Шёпот Шебекино/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ во дворе многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. 11 июля 2024
© Фото : Шёпот Шебекино/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ во дворе многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. 11 июля 2024
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один ребенок, который пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева.
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"Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения",- сказал Кузнецов журналистам.
При этом состояние еще трех пострадавших не вызывает опасений. Всем детям оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, заключил он.
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