https://ria.ru/20240712/minzdrav-1959155237.html

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино

Один ребенок, который пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:13

2024-07-12T10:13

2024-07-12T11:58

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один ребенок, который пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева."Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения",- сказал Кузнецов журналистам.При этом состояние еще трех пострадавших не вызывает опасений. Всем детям оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, заключил он.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, происшествия