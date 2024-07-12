Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 12.07.2024 (обновлено: 11:58 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/minzdrav-1959155237.html
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино - РИА Новости, 12.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино
Один ребенок, который пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:13
2024-07-12T11:58
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959158420_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_724b02a3eeeb28c114d813bbd334ff1c.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один ребенок, который пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева."Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения",- сказал Кузнецов журналистам.При этом состояние еще трех пострадавших не вызывает опасений. Всем детям оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, заключил он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959158420_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c95a4d148ecf90cc5c86906d62ccfd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино

Ребенок, пострадавший при атаке в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии

© Фото : Шёпот Шебекино/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ во дворе многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. 11 июля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ во дворе многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Шёпот Шебекино/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ во дворе многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. 11 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один ребенок, который пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева.
«
"Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения",- сказал Кузнецов журналистам.
При этом состояние еще трех пострадавших не вызывает опасений. Всем детям оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала