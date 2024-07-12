https://ria.ru/20240712/minoborony-1959343502.html
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации - РИА Новости, 12.07.2024
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации
По инициативе российской стороны состоялся разговор министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, обсуждался вопрос предотвращения угроз... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:46
2024-07-12T19:46
2024-07-12T19:48
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По инициативе российской стороны состоялся разговор министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого июля 2024 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина", - говорится в сообщении.Отмечается, что министрами обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
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россия, сша, ллойд остин, андрей белоусов, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша
Россия, США, Ллойд Остин, Андрей Белоусов, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны США
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации
Минобороны: Белоусов и Остин обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности