Рейтинг@Mail.ru
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 12.07.2024 (обновлено: 19:48 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/minoborony-1959343502.html
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации - РИА Новости, 12.07.2024
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации
По инициативе российской стороны состоялся разговор министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, обсуждался вопрос предотвращения угроз... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:46
2024-07-12T19:48
россия
сша
ллойд остин
андрей белоусов
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500631_265:0:2717:1379_1920x0_80_0_0_2d8fe6b8c19b92db4144a91aa9250d64.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По инициативе российской стороны состоялся разговор министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого июля 2024 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина", - говорится в сообщении.Отмечается, что министрами обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
https://ria.ru/20240712/pentagon-1959340533.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500631_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_c7336be110ec3c07476b2ff21c0c52ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ллойд остин, андрей белоусов, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша
Россия, США, Ллойд Остин, Андрей Белоусов, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны США
Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации

Минобороны: Белоусов и Остин обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По инициативе российской стороны состоялся разговор министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности, сообщили в Минобороны России.
"Двенадцатого июля 2024 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министрами обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
США могут отменить запрет на удары ATACMS вглубь России, заявил Пентагон
Вчера, 19:20
 
РоссияСШАЛлойд ОстинАндрей БелоусовВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала