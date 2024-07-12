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ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 12.07.2024 (обновлено: 16:34 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/minoborony-1959286585.html
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 12.07.2024
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS
Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю семь пусковых установок M142 HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными операторами,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:25
2024-07-12T16:34
россия
специальная военная операция на украине
сша
с-300пс
рсзо himars
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю семь пусковых установок M142 HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными операторами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, сша, с-300пс, рсзо himars, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, С-300ПС, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS

Минобороны: российские военные за неделю уничтожили семь РСЗО HIMARS в зоне СВО

© Минобороны РоссииКадр видео уничтожения пусковой установки HIMARS
Кадр видео уничтожения пусковой установки HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Минобороны России
Кадр видео уничтожения пусковой установки HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю семь пусковых установок M142 HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными операторами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАС-300ПСРСЗО HIMARSВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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