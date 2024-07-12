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ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 12.07.2024
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS
Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю семь пусковых установок M142 HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными операторами,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:25
2024-07-12T16:25
2024-07-12T16:34
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специальная военная операция на украине
сша
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рсзо himars
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю семь пусковых установок M142 HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными операторами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, сша, с-300пс, рсзо himars, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, С-300ПС, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS
Минобороны: российские военные за неделю уничтожили семь РСЗО HIMARS в зоне СВО