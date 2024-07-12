https://ria.ru/20240712/minoborony-1959286585.html

ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS

ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 12.07.2024

ВС России за неделю уничтожили семь пусковых установок HIMARS

Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю семь пусковых установок M142 HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными операторами,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:25

2024-07-12T16:25

2024-07-12T16:34

россия

специальная военная операция на украине

сша

с-300пс

рсзо himars

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО за неделю семь пусковых установок M142 HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными операторами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, с-300пс, рсзо himars, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)