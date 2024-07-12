https://ria.ru/20240712/migratsiya-1959241725.html

В Нижнем Новгороде сотрудницу полиции заподозрили в покрывании мигрантов

В Нижнем Новгороде сотрудницу полиции заподозрили в покрывании мигрантов - РИА Новости, 12.07.2024

В Нижнем Новгороде сотрудницу полиции заподозрили в покрывании мигрантов

Заместитель начальника миграционного отдела полиции в Нижнем Новгороде и директор компании по производству консервированных продуктов подозреваются в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:16

2024-07-12T14:16

2024-07-12T14:51

происшествия

нижний новгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Заместитель начальника миграционного отдела полиции в Нижнем Новгороде и директор компании по производству консервированных продуктов подозреваются в организации незаконной миграции, сообщило региональное управление ФСБ. Установлено, что директор компании "Эхо" (торговая марка "Белоручка" - производитель солений и салатов) привлекала в качестве работников иностранных граждан, находящихся на территории России без оформления разрешительных документов или с документами, в которых указаны подложные сведения о месте их трудоустройства. "Вступив в преступный сговор, должностное лицо отдела по вопросам миграции отдела полиции №2 УМВД России по Нижнему Новгороду оказывало содействие в сокрытии от правоохранительных органов фактов незаконного пребывания иностранцев и заблаговременном сообщении о планируемых проверках возможного нарушения миграционного законодательства", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Сотрудники УФСБ устанавливают возможных соучастников. В свою очередь пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что сотрудница отдела по вопросам миграции "уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке".

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)