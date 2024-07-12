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В Приморье арестовали мигранта, оскорбившего русских на парковке - РИА Новости, 12.07.2024
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13:42 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/migrant-1959229168.html
В Приморье арестовали мигранта, оскорбившего русских на парковке
В Приморье арестовали мигранта, оскорбившего русских на парковке - РИА Новости, 12.07.2024
В Приморье арестовали мигранта, оскорбившего русских на парковке
Суд арестовал на два месяца мигранта, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:42
2024-07-12T13:42
происшествия
россия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мигранта, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в приморском Артеме, сообщила прокуратура региона в своём Тelegram-канале. Ранее СУСК РФ по Приморскому краю сообщило о задержании 20-летнего уроженца иностранного государства, подозреваемого по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности). По версии следствия, 8 июля у дома по улице Фрунзе в приморском Артеме подозреваемый угрожал насилием в отношении местных жителей, допустил высказывания, унижающие человеческое достоинство группы лиц, выделенных по национальному признаку. Также сообщалось, что проверяется законность получения подозреваемым российского гражданства. "С учётом позиции представителя прокуратуры города Артема подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца", - сообщает прокуратура. Следствие просило арестовать подозреваемого, сам фигурант просил суд отправить его под домашний арест, уточнили в прокуратуре. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись конфликта на парковке в Артеме между иностранным гражданином и двумя местными жителями. На запечатленных кадрах иностранец нецензурно и оскорбительно высказывается о русских.
https://ria.ru/20240704/primore-1957256730.html
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происшествия, россия, приморский край, артем
Происшествия, Россия, Приморский край, Артем
В Приморье арестовали мигранта, оскорбившего русских на парковке

Суд арестовал мигранта, оскорбившего русских на парковке в Артеме

© Прокуратура Приморского края/Мигрант, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в приморском Артеме в зале суда
Мигрант, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в приморском Артеме в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Прокуратура Приморского края/
Мигрант, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в приморском Артеме в зале суда
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мигранта, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в приморском Артеме, сообщила прокуратура региона в своём Тelegram-канале.
Ранее СУСК РФ по Приморскому краю сообщило о задержании 20-летнего уроженца иностранного государства, подозреваемого по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности).
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По версии следствия, 8 июля у дома по улице Фрунзе в приморском Артеме подозреваемый угрожал насилием в отношении местных жителей, допустил высказывания, унижающие человеческое достоинство группы лиц, выделенных по национальному признаку. Также сообщалось, что проверяется законность получения подозреваемым российского гражданства.
"С учётом позиции представителя прокуратуры города Артема подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца", - сообщает прокуратура.
Следствие просило арестовать подозреваемого, сам фигурант просил суд отправить его под домашний арест, уточнили в прокуратуре.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись конфликта на парковке в Артеме между иностранным гражданином и двумя местными жителями. На запечатленных кадрах иностранец нецензурно и оскорбительно высказывается о русских.
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