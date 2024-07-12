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В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США - РИА Новости, 12.07.2024
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16:10 12.07.2024 (обновлено: 17:13 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/mid-1959280571.html
В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США
В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США - РИА Новости, 12.07.2024
В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США
Предстоящие учения Армении и США Eagle Partner не вызывают ничего кроме сожаления, особенно на фоне замораживания Армении своего участия в ОДКБ, заявила... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:10
2024-07-12T17:13
армения
сша
россия
одкб
мария захарова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предстоящие учения Армении и США Eagle Partner не вызывают ничего кроме сожаления, особенно на фоне замораживания Армении своего участия в ОДКБ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации", - сказала Захарова в ходе брифинга."Вместе с тем подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов в данной области", - добавила она и отметила, что расширение военного сотрудничества Еревана со странами Запада ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении.Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили 6 июля в минобороны Армении, отметив, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.
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армения, сша, россия, одкб, мария захарова
Армения, США, Россия, ОДКБ, Мария Захарова
В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США

МИД: учения Армении и США Eagle Partner не вызывают ничего кроме сожаления

© Фото : Министерство обороны АрменииЦеремония открытия армяно-американских учений Eagle Partner 2023
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner 2023 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Министерство обороны Армении
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предстоящие учения Армении и США Eagle Partner не вызывают ничего кроме сожаления, особенно на фоне замораживания Армении своего участия в ОДКБ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Вместе с тем подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов в данной области", - добавила она и отметила, что расширение военного сотрудничества Еревана со странами Запада ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении.
Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили 6 июля в минобороны Армении, отметив, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.
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АрменияСШАРоссияОДКБМария Захарова
 
 
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