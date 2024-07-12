https://ria.ru/20240712/mid-1959280571.html

В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США

В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США - РИА Новости, 12.07.2024

В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США

Предстоящие учения Армении и США Eagle Partner не вызывают ничего кроме сожаления, особенно на фоне замораживания Армении своего участия в ОДКБ, заявила... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:10

2024-07-12T16:10

2024-07-12T17:13

армения

сша

россия

одкб

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896066093_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2d9eee2c40ba1670a1ed3c503a554cdf.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предстоящие учения Армении и США Eagle Partner не вызывают ничего кроме сожаления, особенно на фоне замораживания Армении своего участия в ОДКБ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации", - сказала Захарова в ходе брифинга."Вместе с тем подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов в данной области", - добавила она и отметила, что расширение военного сотрудничества Еревана со странами Запада ведет к переформатированию всей системы безопасности Армении.Армяно-американские военные учения с целью подготовки миротворцев пройдут в Армении с 15 по 24 июля, сообщили 6 июля в минобороны Армении, отметив, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

https://ria.ru/20240712/pashinyan-1959239144.html

армения

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, сша, россия, одкб, мария захарова