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Гладков рассказал о новом мемориале "Заживо сожженным" на Прохоровском поле - РИА Новости, 12.07.2024
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Белгородская область
 
15:13 12.07.2024 (обновлено: 20:31 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/memorial-1959255220.html
Гладков рассказал о новом мемориале "Заживо сожженным" на Прохоровском поле
Гладков рассказал о новом мемориале "Заживо сожженным" на Прохоровском поле - РИА Новости, 12.07.2024
Гладков рассказал о новом мемориале "Заживо сожженным" на Прохоровском поле
Новый мемориал "Заживо сожженным" в память о трагедии села Гусек-Погореловка, где в годы войны были сожжены более 600 человек, появится в федеральном музейном... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:13
2024-07-12T20:31
белгородская область
белгородская область
россия
москва
вячеслав гладков
николай рыжков
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БЕЛГОРОД, 12 июл – РИА Новости. Новый мемориал "Заживо сожженным" в память о трагедии села Гусек-Погореловка, где в годы войны были сожжены более 600 человек, появится в федеральном музейном комплексе "Прохоровское поле" в Белгородской области к 9 мая 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поздравил белгородцев с годовщиной Прохоровского танкового сражения. Этот день в далеком 1943 году определил судьбу советской страны, изменил ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. "Это великий подвиг. И Прохоровское поле свято хранит память о нем. В каждом музее и монументе мемориального комплекса - правда о героизме советских людей, непобедимый дух, сила и слава России", - отметил губернатор Белгородской области, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Гладков также напомнил белгородцам о страшной трагедии, произошедшей в январе 1943 года в прохоровском селе Гусёк-Погореловка, где оккупанты заживо сожгли в здании школы более 600 военнопленных и мирных жителей. Губернатор отметил, что в прошлом году, в год 80-летия Прохоровского сражения, Николай Рыжков по многочисленным просьбам ветеранов и жителей начал проект по созданию на месте трагедии нового мемориала. Однако не успел реализовать этот замысел, поскольку ушел из жизни. "Но мы обязательно воплотим его. Новый мемориал мы планируем сделать частью Прохоровского комплекса. И он будет таким же уникальным, как все объекты на Третьем ратном поле России. Мы посвятим его всем советским людям, которых фашисты заживо сожгли в годы Великой Отечественной войны", - отметил Гладков. Он добавил, что подобного места в нашей стране нет. Оно появится на Прохоровской земле, которая остается местом всенародного подвига. "Оно станет местом всенародной памяти о жертвах фашизма. Вечным напоминанием о преступлениях, которые не имеют срока давности", - подчеркнул глава региона, добавив, что открыть мемориал планируют к 80-летию Победы - 9 мая 2025 года. В пятницу в Белгородской области проходят памятные мероприятия, посвящённые празднованию 81-й годовщины Прохоровского танкового сражения. В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла прошла божественная литургия. На богослужении отдали дань памяти и уважения воинам, погибшим в Прохоровском сражении. А в музее-заповеднике "Третье ратное поле России" дали старт всенародной акции "Живая память благодарных поколений". Главная цель — сбор советских монет для переплавки их в памятник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции заключается в том, чтобы каждый желающий смог внести вклад в общее дело. Для этого нужно просто отнести советскую монету в пункт приёма. В 2025 году монеты переплавят в памятник — солдатское письмо-треугольник и дерево, символизирующее память потомков, — и установят на Поклонной горе в Москве. Его открытие запланировано на 9 мая 2025 года. Колбу для сбора монет установили и в музее-заповеднике "Третье ратное поле России" в Прохоровском районе.
https://ria.ru/20240524/memorial-1948077052.html
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белгородская область, россия, москва, вячеслав гладков, николай рыжков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Москва, Вячеслав Гладков, Николай Рыжков

Гладков рассказал о новом мемориале "Заживо сожженным" на Прохоровском поле

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкЗвонница на Прохоровском поле в Белгородской области. 12 июля 2024
Звонница на Прохоровском поле в Белгородской области. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Звонница на Прохоровском поле в Белгородской области. 12 июля 2024
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БЕЛГОРОД, 12 июл – РИА Новости. Новый мемориал "Заживо сожженным" в память о трагедии села Гусек-Погореловка, где в годы войны были сожжены более 600 человек, появится в федеральном музейном комплексе "Прохоровское поле" в Белгородской области к 9 мая 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона поздравил белгородцев с годовщиной Прохоровского танкового сражения. Этот день в далеком 1943 году определил судьбу советской страны, изменил ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.
Депутаты белгородской думы обсудили проект мемориала Заживо сожженным - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Депутаты белгородской думы обсудили проект мемориала "Заживо сожженным"
24 мая, 11:21
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"Это великий подвиг. И Прохоровское поле свято хранит память о нем. В каждом музее и монументе мемориального комплекса - правда о героизме советских людей, непобедимый дух, сила и слава России", - отметил губернатор Белгородской области, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Гладков также напомнил белгородцам о страшной трагедии, произошедшей в январе 1943 года в прохоровском селе Гусёк-Погореловка, где оккупанты заживо сожгли в здании школы более 600 военнопленных и мирных жителей.
Губернатор отметил, что в прошлом году, в год 80-летия Прохоровского сражения, Николай Рыжков по многочисленным просьбам ветеранов и жителей начал проект по созданию на месте трагедии нового мемориала. Однако не успел реализовать этот замысел, поскольку ушел из жизни.
"Но мы обязательно воплотим его. Новый мемориал мы планируем сделать частью Прохоровского комплекса. И он будет таким же уникальным, как все объекты на Третьем ратном поле России. Мы посвятим его всем советским людям, которых фашисты заживо сожгли в годы Великой Отечественной войны", - отметил Гладков.
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13 мая, 14:18
Он добавил, что подобного места в нашей стране нет. Оно появится на Прохоровской земле, которая остается местом всенародного подвига. "Оно станет местом всенародной памяти о жертвах фашизма. Вечным напоминанием о преступлениях, которые не имеют срока давности", - подчеркнул глава региона, добавив, что открыть мемориал планируют к 80-летию Победы - 9 мая 2025 года.
В пятницу в Белгородской области проходят памятные мероприятия, посвящённые празднованию 81-й годовщины Прохоровского танкового сражения. В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла прошла божественная литургия. На богослужении отдали дань памяти и уважения воинам, погибшим в Прохоровском сражении.
А в музее-заповеднике "Третье ратное поле России" дали старт всенародной акции "Живая память благодарных поколений". Главная цель — сбор советских монет для переплавки их в памятник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции заключается в том, чтобы каждый желающий смог внести вклад в общее дело. Для этого нужно просто отнести советскую монету в пункт приёма. В 2025 году монеты переплавят в памятник — солдатское письмо-треугольник и дерево, символизирующее память потомков, — и установят на Поклонной горе в Москве. Его открытие запланировано на 9 мая 2025 года. Колбу для сбора монет установили и в музее-заповеднике "Третье ратное поле России" в Прохоровском районе.
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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14 мая, 11:40
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияМоскваВячеслав ГладковНиколай Рыжков
 
 
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