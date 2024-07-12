https://ria.ru/20240712/meksika-1959195099.html

Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы

Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы - РИА Новости, 12.07.2024

Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы

Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:07

2024-07-12T12:07

2024-07-12T12:24

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мексика

тамаулипас

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну в конце июня и начале июля, передает агентство Associated Press. "Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселенностью некоторых лагун данными особями", - говорится в сообщении агентства. Федеральное управление по охране окружающей среды сообщило в начале недели о том, что сотрудники управления вместе с сотрудниками органов гражданской обороны и пожарными занялись отловом крокодилов после появления в социальных сетях сообщений о рептилиях на улицах городов, а также телефонных обращений граждан. Как сообщил секретариат окружающей среды штата Тамаулипас, все пойманные крокодилы затем были выпущены в естественную среду обитания, где они не будут представлять опасности для человека. Подобные ситуации возникают периодически, однако сильные дожди, вызванные тропическим штормом "Альберто", а затем ураганом "Берил", усилили эффект, и в результате две сотни особей центральноамериканского крокодила отправились в города на поиски пропитания", - передает Ассошиэйтед Пресс.

https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html

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в мире, мексика, тамаулипас