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Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы - РИА Новости, 12.07.2024
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы
Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:07
2024-07-12T12:07
2024-07-12T12:24
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну в конце июня и начале июля, передает агентство Associated Press. "Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселенностью некоторых лагун данными особями", - говорится в сообщении агентства. Федеральное управление по охране окружающей среды сообщило в начале недели о том, что сотрудники управления вместе с сотрудниками органов гражданской обороны и пожарными занялись отловом крокодилов после появления в социальных сетях сообщений о рептилиях на улицах городов, а также телефонных обращений граждан. Как сообщил секретариат окружающей среды штата Тамаулипас, все пойманные крокодилы затем были выпущены в естественную среду обитания, где они не будут представлять опасности для человека. Подобные ситуации возникают периодически, однако сильные дожди, вызванные тропическим штормом "Альберто", а затем ураганом "Берил", усилили эффект, и в результате две сотни особей центральноамериканского крокодила отправились в города на поиски пропитания", - передает Ассошиэйтед Пресс.
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в мире, мексика, тамаулипас
В мире, Мексика, Тамаулипас
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы
Более 200 крокодилов вышли на улицы городов в Мексике из-за сильных дождей
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну в конце июня и начале июля, передает агентство Associated Press
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"Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселенностью некоторых лагун данными особями", - говорится в сообщении агентства.
Федеральное управление по охране окружающей среды сообщило в начале недели о том, что сотрудники управления вместе с сотрудниками органов гражданской обороны и пожарными занялись отловом крокодилов после появления в социальных сетях сообщений о рептилиях на улицах городов, а также телефонных обращений граждан. Как сообщил секретариат окружающей среды штата Тамаулипас, все пойманные крокодилы затем были выпущены в естественную среду обитания, где они не будут представлять опасности для человека.
Подобные ситуации возникают периодически, однако сильные дожди, вызванные тропическим штормом "Альберто", а затем ураганом "Берил", усилили эффект, и в результате две сотни особей центральноамериканского крокодила отправились в города на поиски пропитания", - передает Ассошиэйтед Пресс.