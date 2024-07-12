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Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы - РИА Новости, 12.07.2024
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12:07 12.07.2024 (обновлено: 12:24 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/meksika-1959195099.html
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы - РИА Новости, 12.07.2024
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы
Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:07
2024-07-12T12:24
в мире
мексика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну в конце июня и начале июля, передает агентство Associated Press. "Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселенностью некоторых лагун данными особями", - говорится в сообщении агентства. Федеральное управление по охране окружающей среды сообщило в начале недели о том, что сотрудники управления вместе с сотрудниками органов гражданской обороны и пожарными занялись отловом крокодилов после появления в социальных сетях сообщений о рептилиях на улицах городов, а также телефонных обращений граждан. Как сообщил секретариат окружающей среды штата Тамаулипас, все пойманные крокодилы затем были выпущены в естественную среду обитания, где они не будут представлять опасности для человека. Подобные ситуации возникают периодически, однако сильные дожди, вызванные тропическим штормом "Альберто", а затем ураганом "Берил", усилили эффект, и в результате две сотни особей центральноамериканского крокодила отправились в города на поиски пропитания", - передает Ассошиэйтед Пресс.
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в мире, мексика, тамаулипас
В мире, Мексика, Тамаулипас
Улицы мексиканских городов заполонили крокодилы

Более 200 крокодилов вышли на улицы городов в Мексике из-за сильных дождей

© AFP 2024 / YURI CORTEZКрокодилы в берегу реки в Мексике
Крокодилы в берегу реки в Мексике - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AFP 2024 / YURI CORTEZ
Крокодилы в берегу реки в Мексике. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну в конце июня и начале июля, передает агентство Associated Press.
«
"Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселенностью некоторых лагун данными особями", - говорится в сообщении агентства.
Федеральное управление по охране окружающей среды сообщило в начале недели о том, что сотрудники управления вместе с сотрудниками органов гражданской обороны и пожарными занялись отловом крокодилов после появления в социальных сетях сообщений о рептилиях на улицах городов, а также телефонных обращений граждан. Как сообщил секретариат окружающей среды штата Тамаулипас, все пойманные крокодилы затем были выпущены в естественную среду обитания, где они не будут представлять опасности для человека.
Подобные ситуации возникают периодически, однако сильные дожди, вызванные тропическим штормом "Альберто", а затем ураганом "Берил", усилили эффект, и в результате две сотни особей центральноамериканского крокодила отправились в города на поиски пропитания", - передает Ассошиэйтед Пресс.
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