https://ria.ru/20240712/mechet-1959195405.html

В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве

В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве - РИА Новости, 12.07.2024

В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:08

2024-07-12T12:08

2024-07-12T12:08

россия

москва

рушан аббясов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588783393_0:423:2119:1615_1920x0_80_0_0_7dd0766e580d5a3d7a3210df97e49277.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов. "В ночь с четверга на пятницу неизвестные подкинули свиную голову ко входу Исторической мечети столицы. Мы просим мусульман не поддаваться на провокации, но и быть бдительными. В обществе есть определенные силы, готовые спровоцировать межконфессиональный конфликт. Не надо идти у них на поводу", - сказал Аббясов.По словам религиозного деятеля, злоумышленники подкинули свиную голову в священный для правоверных день – пятницу. "Это было сделано специально для того, чтобы задеть религиозные чувства верующих и именно в Джума – день коллективной молитвы. Мы уже обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по поиску злоумышленников", - сказал муфтий.

https://ria.ru/20240704/nikab-1957523570.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, рушан аббясов