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В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве
В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве - РИА Новости, 12.07.2024
В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:08
2024-07-12T12:08
2024-07-12T12:08
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рушан аббясов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов. "В ночь с четверга на пятницу неизвестные подкинули свиную голову ко входу Исторической мечети столицы. Мы просим мусульман не поддаваться на провокации, но и быть бдительными. В обществе есть определенные силы, готовые спровоцировать межконфессиональный конфликт. Не надо идти у них на поводу", - сказал Аббясов.По словам религиозного деятеля, злоумышленники подкинули свиную голову в священный для правоверных день – пятницу. "Это было сделано специально для того, чтобы задеть религиозные чувства верующих и именно в Джума – день коллективной молитвы. Мы уже обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по поиску злоумышленников", - сказал муфтий.
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россия, москва, рушан аббясов
Россия, Москва, Рушан Аббясов
В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве
ДУМ призвало не поддаваться на провокацию со свиной головой у мечети в Москве
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.
«
"В ночь с четверга на пятницу неизвестные подкинули свиную голову ко входу Исторической мечети столицы. Мы просим мусульман не поддаваться на провокации, но и быть бдительными. В обществе есть определенные силы, готовые спровоцировать межконфессиональный конфликт. Не надо идти у них на поводу", - сказал Аббясов.
По словам религиозного деятеля, злоумышленники подкинули свиную голову в священный для правоверных день – пятницу.
"Это было сделано специально для того, чтобы задеть религиозные чувства верующих и именно в Джума – день коллективной молитвы. Мы уже обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по поиску злоумышленников", - сказал муфтий.