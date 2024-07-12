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В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве - РИА Новости, 12.07.2024
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12:08 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/mechet-1959195405.html
В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве
В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве - РИА Новости, 12.07.2024
В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:08
2024-07-12T12:08
россия
москва
рушан аббясов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов. &quot;В ночь с четверга на пятницу неизвестные подкинули свиную голову ко входу Исторической мечети столицы. Мы просим мусульман не поддаваться на провокации, но и быть бдительными. В обществе есть определенные силы, готовые спровоцировать межконфессиональный конфликт. Не надо идти у них на поводу&quot;, - сказал Аббясов.По словам религиозного деятеля, злоумышленники подкинули свиную голову в священный для правоверных день – пятницу. "Это было сделано специально для того, чтобы задеть религиозные чувства верующих и именно в Джума – день коллективной молитвы. Мы уже обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по поиску злоумышленников", - сказал муфтий.
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россия, москва, рушан аббясов
Россия, Москва, Рушан Аббясов
В ДУМ прокомментировали инцидент со свиной головой у мечети в Москве

ДУМ призвало не поддаваться на провокацию со свиной головой у мечети в Москве

CC BY-SA 3.0 IGO / Ludvig14 / Историческая мечеть в Москве
Историческая мечеть в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
CC BY-SA 3.0 IGO / Ludvig14 /
Историческая мечеть в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ призывает единоверцев не поддаваться на провокации из-за подкинутой свиной головы к входу Исторический мечети Москвы, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.
«

"В ночь с четверга на пятницу неизвестные подкинули свиную голову ко входу Исторической мечети столицы. Мы просим мусульман не поддаваться на провокации, но и быть бдительными. В обществе есть определенные силы, готовые спровоцировать межконфессиональный конфликт. Не надо идти у них на поводу", - сказал Аббясов.

По словам религиозного деятеля, злоумышленники подкинули свиную голову в священный для правоверных день – пятницу.
"Это было сделано специально для того, чтобы задеть религиозные чувства верующих и именно в Джума – день коллективной молитвы. Мы уже обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по поиску злоумышленников", - сказал муфтий.
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4 июля, 23:32
 
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