https://ria.ru/20240712/mayak-1959237600.html

Россия приостановила японский морской промысел в зоне Курил

Россия приостановила японский морской промысел в зоне Курил - РИА Новости, 12.07.2024

Россия приостановила японский морской промысел в зоне Курил

Россия решила приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный из-за ремонтных работ на маяке, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:04

2024-07-12T14:04

2024-07-12T14:14

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токио

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия решила приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный из-за ремонтных работ на маяке, сообщил МИД РФ. По данным ведомства, недавно японская сторона по дипломатическим каналам в Москве и Токио запросила информацию в связи с "отключением света" на маяке, расположенном на острове. Япония также попросила РФ возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты. "В связи с этим российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке", - говорится в сообщении МИД РФ. Министерство уточнило, что в соответствии с двусторонним соглашением о промысле морской капусты от 1981 года японские рыбаки добывают эту морепродукцию на компенсационной основе в российском территориальном море в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды.

https://realty.ria.ru/20240401/neboskreb-1937089662.html

https://ria.ru/20240301/smotritel_mayaka-1930385738.html

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