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Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена

Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена - РИА Новости, 12.07.2024

Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена

Американский предприниматель Илон Маск высмеял в своем аккаунте Х оговорку президента США Джо Байдена о своем заместителе Камале Харрис. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:33

2024-07-12T11:33

2024-07-12T12:03

в мире

сша

илон маск

джо байден

камала харрис

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял в своем аккаунте Х оговорку президента США Джо Байдена о своем заместителе Камале Харрис.В частности, во время выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава Белого Дома заявил, что Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он оговорился и перепутал ее со своим предшественником Дональдом Трампом."Реальность за гранью абсурда", — написал Маск.Так Маск отреагировал на пост в Х, где показана реакция высших американских чиновников на оговорку Байдена. На кадрах видно, что госсекретарь Энтони Блинкен моментально опускает взгляд вниз, а советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан подносит руку ко рту. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сохраняет устойчивый прямой взгляд, лишь на мгновение кивнув головой.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

https://ria.ru/20240629/mask-1956250720.html

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в мире, сша, илон маск, джо байден, камала харрис, нато, министерство обороны сша