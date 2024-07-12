Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена
Маск прокомментировал оговорки Байдена словами о реальности за гранью безумия
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял в своем аккаунте Х оговорку президента США Джо Байдена о своем заместителе Камале Харрис.
В частности, во время выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава Белого Дома заявил, что Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он оговорился и перепутал ее со своим предшественником Дональдом Трампом.
"Реальность за гранью абсурда", — написал Маск.
Так Маск отреагировал на пост в Х, где показана реакция высших американских чиновников на оговорку Байдена. На кадрах видно, что госсекретарь Энтони Блинкен моментально опускает взгляд вниз, а советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан подносит руку ко рту. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сохраняет устойчивый прямой взгляд, лишь на мгновение кивнув головой.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.