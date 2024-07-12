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Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена - РИА Новости, 12.07.2024
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11:33 12.07.2024 (обновлено: 12:03 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/mask-1959182058.html
Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена
Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена - РИА Новости, 12.07.2024
Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена
Американский предприниматель Илон Маск высмеял в своем аккаунте Х оговорку президента США Джо Байдена о своем заместителе Камале Харрис. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:33
2024-07-12T12:03
в мире
сша
илон маск
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камала харрис
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял в своем аккаунте Х оговорку президента США Джо Байдена о своем заместителе Камале Харрис.В частности, во время выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава Белого Дома заявил, что Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он оговорился и перепутал ее со своим предшественником Дональдом Трампом."Реальность за гранью абсурда", — написал Маск.Так Маск отреагировал на пост в Х, где показана реакция высших американских чиновников на оговорку Байдена. На кадрах видно, что госсекретарь Энтони Блинкен моментально опускает взгляд вниз, а советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан подносит руку ко рту. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сохраняет устойчивый прямой взгляд, лишь на мгновение кивнув головой.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
https://ria.ru/20240629/mask-1956250720.html
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в мире, сша, илон маск, джо байден, камала харрис, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Камала Харрис, НАТО, Министерство обороны США
Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена

Маск прокомментировал оговорки Байдена словами о реальности за гранью безумия

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высмеял в своем аккаунте Х оговорку президента США Джо Байдена о своем заместителе Камале Харрис.
В частности, во время выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава Белого Дома заявил, что Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он оговорился и перепутал ее со своим предшественником Дональдом Трампом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Маск после дебатов Байдена и Трампа сделал любопытное предположение
29 июня, 02:19
"Реальность за гранью абсурда", — написал Маск.
Так Маск отреагировал на пост в Х, где показана реакция высших американских чиновников на оговорку Байдена. На кадрах видно, что госсекретарь Энтони Блинкен моментально опускает взгляд вниз, а советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан подносит руку ко рту. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сохраняет устойчивый прямой взгляд, лишь на мгновение кивнув головой.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Позорит страну". Маск раскритиковал выходки сына Байдена
12 июня, 01:32
 
В миреСШАИлон МаскДжо БайденКамала ХаррисНАТОМинистерство обороны США
 
 
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