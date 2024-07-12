https://ria.ru/20240712/markevich-1959183257.html

Маркевич: Белоруссия вырабатывает с РФ общую позицию по вопросам культуры

Маркевич: Белоруссия вырабатывает с РФ общую позицию по вопросам культуры - РИА Новости, 12.07.2024

Маркевич: Белоруссия вырабатывает с РФ общую позицию по вопросам культуры

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич заявил, что республика вырабатывает с РФ общую позицию по вопросам культуры, вместе реагирует на вызовы в этой... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:53

2024-07-12T11:53

2024-07-12T11:53

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич заявил, что республика вырабатывает с РФ общую позицию по вопросам культуры, вместе реагирует на вызовы в этой сфере на "внешнем контуре". "Встречаясь ежегодно на совместных коллегиях, мы сверяем свои позиции. Формализма не допускаем ни в коем случае и по разным злободневным вопросам, а они тоже возникают на внешних контурах, мы вырабатываем общую позицию и очень четко реагируем", - сказал Маркевич в Витебске перед встречей министров культуры стран ШОС в рамках фестиваля "Славянский базар", его слова приводит агентство Белта. В качестве примера сотрудничества глава минкульта Белоруссии привел предложение России провести конкурс "Интервидение" вместо "Евровидения", и отметил, что Минск откликнулся на эту инициативу. Маркевич добавил, что с министерством культуры России разработана дорожная карта сотрудничества, она состоит из 57 пунктов. "Мы планово, пошагово их реализуем - реализация через наши встречи, нашу молодежь. Очень много проектов, которые позволяют объединяться нашим ребятам, быть в одних коллективах: будь то симфонический оркестр, будь то "Поезд Памяти", будь то другие важные мероприятия. Мы закладываем основу. Если за нами идут ребята с таким же пониманием, как и у нас, значит, все здорово - у нас есть преемственность поколений", - сказал министр. Касаясь встречи в рамках ШОС, Маркевич отметил, что стоит цель развивать диалог культур. "Мы хотим услышать мнения всех участников заседания, чтобы в последствии выступить с инициативой от Беларуси проведения для нас очень важного международного молодежного форума "Через традиции - в будущее". Поэтому также хотим обсудить данную тему и вообще увидеть, насколько мы сегодня преуспели в тех дорожных картах, которые уже существуют в каждой стране, в совместной работе. Я предложу, может быть, нам стоит провести легкую инвентаризацию, посмотреть на пройденный путь. И, конечно же, наметить в будущем наши очень важные проекты", - сказал министр.

https://ria.ru/20240628/kochanova-1956193292.html

https://ria.ru/20240704/plan-1957414106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, витебск, шос