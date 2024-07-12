https://ria.ru/20240712/makron-1959316550.html

СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона

СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона - РИА Новости, 12.07.2024

СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона

Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками своего политического лагеря в Елисейском дворце выразил сожаление в связи с "катастрофическим спектаклем",... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:53

2024-07-12T17:53

2024-07-12T17:53

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками своего политического лагеря в Елисейском дворце выразил сожаление в связи с "катастрофическим спектаклем", спровоцированным разногласиями среди его союзников, пишет AFP со ссылкой на участников встречи. "На встрече в Елисейском дворце в пятницу Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу "катастрофического спектакля", устроенного его лагерем в течение недели, отмеченной внутренними разногласиями по поводу политики или управления новоизбранной фракции в Национальном собрании", - пишет СМИ. В рамках встречи, в которой приняли участие премьер-министр Габриэль Атталь, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и экс-премьер Элизабет Борн, президент призвал своих сторонников "работать над объединением", ставя в приоритет "нацию, а не преждевременные амбиции", пишет агентство со ссылкой на окружение Макрона. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что глава МВД Жеральд Дарманен направил депутатам партии Макрона "Возрождение" письмо, в котором заявил, что избрание премьера Атталя на пост лидера парламентской фракции не помогло бы решить вопросы политического курса или функционирования партии. Канал передавал, что Атталь официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы парламентской фракции партии Макрона "Возрождение". После завершившихся на прошлой неделе во Франции парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959122410.html

https://ria.ru/20240712/makron-1959124242.html

https://ria.ru/20240712/otstavka-1959290540.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, жеральд дарманен