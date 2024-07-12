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СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона - РИА Новости, 12.07.2024
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17:53 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/makron-1959316550.html
СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона
СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона
Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками своего политического лагеря в Елисейском дворце выразил сожаление в связи с "катастрофическим спектаклем",... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:53
2024-07-12T17:53
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками своего политического лагеря в Елисейском дворце выразил сожаление в связи с "катастрофическим спектаклем", спровоцированным разногласиями среди его союзников, пишет AFP со ссылкой на участников встречи. "На встрече в Елисейском дворце в пятницу Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу "катастрофического спектакля", устроенного его лагерем в течение недели, отмеченной внутренними разногласиями по поводу политики или управления новоизбранной фракции в Национальном собрании", - пишет СМИ. В рамках встречи, в которой приняли участие премьер-министр Габриэль Атталь, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и экс-премьер Элизабет Борн, президент призвал своих сторонников "работать над объединением", ставя в приоритет "нацию, а не преждевременные амбиции", пишет агентство со ссылкой на окружение Макрона. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что глава МВД Жеральд Дарманен направил депутатам партии Макрона "Возрождение" письмо, в котором заявил, что избрание премьера Атталя на пост лидера парламентской фракции не помогло бы решить вопросы политического курса или функционирования партии. Канал передавал, что Атталь официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы парламентской фракции партии Макрона "Возрождение". После завершившихся на прошлой неделе во Франции парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959122410.html
https://ria.ru/20240712/makron-1959124242.html
https://ria.ru/20240712/otstavka-1959290540.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, жеральд дарманен
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Жеральд Дарманен
СМИ сообщили о разногласиях в окружении Макрона

AFP: Макрон назвал разногласия среди своих союзников катастрофическим спектаклем

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Эммануэль Макрон на встрече со сторонниками своего политического лагеря в Елисейском дворце выразил сожаление в связи с "катастрофическим спектаклем", спровоцированным разногласиями среди его союзников, пишет AFP со ссылкой на участников встречи.
"На встрече в Елисейском дворце в пятницу Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу "катастрофического спектакля", устроенного его лагерем в течение недели, отмеченной внутренними разногласиями по поводу политики или управления новоизбранной фракции в Национальном собрании", - пишет СМИ.
Слово президенту Путину: оговорка Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Макрон призвал быть снисходительнее из-за оговорки Байдена
Вчера, 03:16
В рамках встречи, в которой приняли участие премьер-министр Габриэль Атталь, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и экс-премьер Элизабет Борн, президент призвал своих сторонников "работать над объединением", ставя в приоритет "нацию, а не преждевременные амбиции", пишет агентство со ссылкой на окружение Макрона.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что глава МВД Жеральд Дарманен направил депутатам партии Макрона "Возрождение" письмо, в котором заявил, что избрание премьера Атталя на пост лидера парламентской фракции не помогло бы решить вопросы политического курса или функционирования партии. Канал передавал, что Атталь официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы парламентской фракции партии Макрона "Возрождение".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ
Вчера, 04:06
После завершившихся на прошлой неделе во Франции парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Макрон примет отставку Атталя 16 июля
Вчера, 16:39
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальЖеральд Дарманен
 
 
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