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Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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04:06 12.07.2024 (обновлено: 09:35 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/makron-1959124242.html
Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ
Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ
Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, прервал молчание после прошедших во Франции парламентских выборов и отправил в местные газеты отчаянное письмо, в РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:06
2024-07-12T09:35
франция
вашингтон (штат)
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
марин ле пен
spectator
нато
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, прервал молчание после прошедших во Франции парламентских выборов и отправил в местные газеты отчаянное письмо, в котором заявил, что "победа не досталась никому", а также сделал неясный призыв к политическим силам создать "твердое большинство", чем вызвал гнев во Франции, сообщает Spectator.&quot;Это письмо, обращенное к избирателям, является самым глухим заявлением президента, который завел Францию в политическое болото. Это то же самое, как если бы Уинстон Черчилль объявил в Hastings Chronicle (старинная британская газета. — Прим. ред.), что Британия будет воевать на пляжах ведрами и лопатами&quot;, — отмечается в материале.Письменное обращение Макрона, замечает автор статьи, вызвало недовольство в стране как среди правых, так и левых сил: так, депутат ЕП от меланшонистов Манон Обри назвала президента с его идеей о "твердом большинстве" оторванным от реальности, а Мари Ле Пен сравнила произошедшее с "позорным цирком", заявив, что Макрон таким образом собирается заблокировать Новый народный фронт, которому сам же помог победить. Новостной канал CNEWS с презрением высказался об обращении президента и подчеркнул, что нечеткие формулировки и призывы "дать еще немного времени" являются обязанностями нынешнего правительства, сообщает Spectator."Уникальный случай в демократическом мире: президент отказывается признать результаты голосования, в результате которого Новый народный фронт занял первое место по количеству голосов и мест в Ассамблее. &lt;...&gt; Довольно. Он должен поклониться и созвать Новый Народный Фронт. Это просто демократия", — приводится реакция лидера левой партии Жан-Люка Меланшона.В статье подводится итог, что президент Франции пытается уклониться от политической катастрофы в виде роспуска Национальной Ассамблеи и прихода к власти левых, а скрыть "вонь" от провала Макрона не помогут даже все духи, выставленные в бутиках на парижской улице Фобур Сент-Оноре.Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
https://ria.ru/20240709/frantsija-1958631721.html
https://ria.ru/20240709/makron-1958604951.html
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франция, вашингтон (штат), эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, spectator, нато, в мире
Франция, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен, Spectator, НАТО, В мире
Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ

Spectator: Макрон после выборов написал отчаянное письмо, вызвав гнев во Франции

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, прервал молчание после прошедших во Франции парламентских выборов и отправил в местные газеты отчаянное письмо, в котором заявил, что "победа не досталась никому", а также сделал неясный призыв к политическим силам создать "твердое большинство", чем вызвал гнев во Франции, сообщает Spectator.
«

"Это письмо, обращенное к избирателям, является самым глухим заявлением президента, который завел Францию в политическое болото. Это то же самое, как если бы Уинстон Черчилль объявил в Hastings Chronicle (старинная британская газета. — Прим. ред.), что Британия будет воевать на пляжах ведрами и лопатами", — отмечается в материале.

Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Левой коалиции во Франции грозит распад, заявил эксперт
9 июля, 22:30
Письменное обращение Макрона, замечает автор статьи, вызвало недовольство в стране как среди правых, так и левых сил: так, депутат ЕП от меланшонистов Манон Обри назвала президента с его идеей о "твердом большинстве" оторванным от реальности, а Мари Ле Пен сравнила произошедшее с "позорным цирком", заявив, что Макрон таким образом собирается заблокировать Новый народный фронт, которому сам же помог победить. Новостной канал CNEWS с презрением высказался об обращении президента и подчеркнул, что нечеткие формулировки и призывы "дать еще немного времени" являются обязанностями нынешнего правительства, сообщает Spectator.
"Уникальный случай в демократическом мире: президент отказывается признать результаты голосования, в результате которого Новый народный фронт занял первое место по количеству голосов и мест в Ассамблее. <...> Довольно. Он должен поклониться и созвать Новый Народный Фронт. Это просто демократия", — приводится реакция лидера левой партии Жан-Люка Меланшона.
В статье подводится итог, что президент Франции пытается уклониться от политической катастрофы в виде роспуска Национальной Ассамблеи и прихода к власти левых, а скрыть "вонь" от провала Макрона не помогут даже все духи, выставленные в бутиках на парижской улице Фобур Сент-Оноре.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Макрону еще аукнется преследование Ле Пен, заявили в Госдуме
9 июля, 19:32
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.
Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
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ФранцияВашингтон (штат)Эммануэль МакронЖан-Люк МеланшонМарин Ле ПенSpectatorНАТОВ мире
 
 
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