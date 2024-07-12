Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ
Spectator: Макрон после выборов написал отчаянное письмо, вызвав гнев во Франции
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, прервал молчание после прошедших во Франции парламентских выборов и отправил в местные газеты отчаянное письмо, в котором заявил, что "победа не досталась никому", а также сделал неясный призыв к политическим силам создать "твердое большинство", чем вызвал гнев во Франции, сообщает Spectator.
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"Это письмо, обращенное к избирателям, является самым глухим заявлением президента, который завел Францию в политическое болото. Это то же самое, как если бы Уинстон Черчилль объявил в Hastings Chronicle (старинная британская газета. — Прим. ред.), что Британия будет воевать на пляжах ведрами и лопатами", — отмечается в материале.
Письменное обращение Макрона, замечает автор статьи, вызвало недовольство в стране как среди правых, так и левых сил: так, депутат ЕП от меланшонистов Манон Обри назвала президента с его идеей о "твердом большинстве" оторванным от реальности, а Мари Ле Пен сравнила произошедшее с "позорным цирком", заявив, что Макрон таким образом собирается заблокировать Новый народный фронт, которому сам же помог победить. Новостной канал CNEWS с презрением высказался об обращении президента и подчеркнул, что нечеткие формулировки и призывы "дать еще немного времени" являются обязанностями нынешнего правительства, сообщает Spectator.
"Уникальный случай в демократическом мире: президент отказывается признать результаты голосования, в результате которого Новый народный фронт занял первое место по количеству голосов и мест в Ассамблее. <...> Довольно. Он должен поклониться и созвать Новый Народный Фронт. Это просто демократия", — приводится реакция лидера левой партии Жан-Люка Меланшона.
В статье подводится итог, что президент Франции пытается уклониться от политической катастрофы в виде роспуска Национальной Ассамблеи и прихода к власти левых, а скрыть "вонь" от провала Макрона не помогут даже все духи, выставленные в бутиках на парижской улице Фобур Сент-Оноре.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.
Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.