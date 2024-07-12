https://ria.ru/20240712/makron-1959124242.html

Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ

Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Отчаянное письмо Макрона вызвало ярость во Франции, пишут СМИ

Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, прервал молчание после прошедших во Франции парламентских выборов и отправил в местные газеты отчаянное письмо, в РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:06

2024-07-12T04:06

2024-07-12T09:35

франция

вашингтон (штат)

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

марин ле пен

spectator

нато

в мире

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, прервал молчание после прошедших во Франции парламентских выборов и отправил в местные газеты отчаянное письмо, в котором заявил, что "победа не досталась никому", а также сделал неясный призыв к политическим силам создать "твердое большинство", чем вызвал гнев во Франции, сообщает Spectator."Это письмо, обращенное к избирателям, является самым глухим заявлением президента, который завел Францию в политическое болото. Это то же самое, как если бы Уинстон Черчилль объявил в Hastings Chronicle (старинная британская газета. — Прим. ред.), что Британия будет воевать на пляжах ведрами и лопатами", — отмечается в материале.Письменное обращение Макрона, замечает автор статьи, вызвало недовольство в стране как среди правых, так и левых сил: так, депутат ЕП от меланшонистов Манон Обри назвала президента с его идеей о "твердом большинстве" оторванным от реальности, а Мари Ле Пен сравнила произошедшее с "позорным цирком", заявив, что Макрон таким образом собирается заблокировать Новый народный фронт, которому сам же помог победить. Новостной канал CNEWS с презрением высказался об обращении президента и подчеркнул, что нечеткие формулировки и призывы "дать еще немного времени" являются обязанностями нынешнего правительства, сообщает Spectator."Уникальный случай в демократическом мире: президент отказывается признать результаты голосования, в результате которого Новый народный фронт занял первое место по количеству голосов и мест в Ассамблее. <...> Довольно. Он должен поклониться и созвать Новый Народный Фронт. Это просто демократия", — приводится реакция лидера левой партии Жан-Люка Меланшона.В статье подводится итог, что президент Франции пытается уклониться от политической катастрофы в виде роспуска Национальной Ассамблеи и прихода к власти левых, а скрыть "вонь" от провала Макрона не помогут даже все духи, выставленные в бутиках на парижской улице Фобур Сент-Оноре.Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.

https://ria.ru/20240709/frantsija-1958631721.html

https://ria.ru/20240709/makron-1958604951.html

https://ria.ru/20240712/ssha-1959113818.html

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франция, вашингтон (штат), эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, spectator, нато, в мире