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Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП - РИА Новости, 12.07.2024
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14:23 12.07.2024 (обновлено: 15:29 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/loktyushov--1959244635.html
Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП - РИА Новости, 12.07.2024
Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:23
2024-07-12T15:29
происшествия
алтайский край
первомайский район
барнаул
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БАРНАУЛ, 12 июл – РИА Новости. Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщили журналистам в правительстве региона."ДТП произошло сегодня… на 218-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Произошло столкновение легковых автомобилей Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП в Первомайском районе пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия работали 2 бригады скорой медицинской помощи. Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки", - сообщили в правительстве.В правительстве добавили, что для проведения диагностических мероприятий и оказания медицинской помощи троё пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Пациентам оказывается вся необходимая помощь."Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере организации безопасности дорожного движения", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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происшествия, алтайский край, первомайский район , барнаул
Происшествия, Алтайский край, Первомайский район , Барнаул
Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

© Фото : Полиция Алтайский край/TelegramДТП в Первомайском районе Алтайского края
ДТП в Первомайском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Полиция Алтайский край/Telegram
ДТП в Первомайском районе Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 июл – РИА Новости. Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщили журналистам в правительстве региона.
"ДТП произошло сегодня… на 218-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Произошло столкновение легковых автомобилей Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП в Первомайском районе пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия работали 2 бригады скорой медицинской помощи. Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки", - сообщили в правительстве.
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского краяВладимир Локтюшов
Владимир Локтюшов - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского края
Владимир Локтюшов
В правительстве добавили, что для проведения диагностических мероприятий и оказания медицинской помощи троё пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Пациентам оказывается вся необходимая помощь.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере организации безопасности дорожного движения", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
© Фото : Полиция Алтайский край/TelegramДТП в Первомайском районе Алтайского края
ДТП в Первомайском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Полиция Алтайский край/Telegram
ДТП в Первомайском районе Алтайского края
 
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