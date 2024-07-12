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Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП - РИА Новости, 12.07.2024

Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:23

2024-07-12T14:23

2024-07-12T15:29

происшествия

алтайский край

первомайский район

барнаул

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БАРНАУЛ, 12 июл – РИА Новости. Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщили журналистам в правительстве региона."ДТП произошло сегодня… на 218-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Произошло столкновение легковых автомобилей Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП в Первомайском районе пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия работали 2 бригады скорой медицинской помощи. Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки", - сообщили в правительстве.В правительстве добавили, что для проведения диагностических мероприятий и оказания медицинской помощи троё пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Пациентам оказывается вся необходимая помощь."Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере организации безопасности дорожного движения", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

алтайский край

первомайский район

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происшествия, алтайский край, первомайский район , барнаул