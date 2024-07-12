Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
БАРНАУЛ, 12 июл – РИА Новости. Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщили журналистам в правительстве региона.
"ДТП произошло сегодня… на 218-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Произошло столкновение легковых автомобилей Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП в Первомайском районе пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. На месте происшествия работали 2 бригады скорой медицинской помощи. Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки", - сообщили в правительстве.
В правительстве добавили, что для проведения диагностических мероприятий и оказания медицинской помощи троё пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Пациентам оказывается вся необходимая помощь.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере организации безопасности дорожного движения", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.