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"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 12.07.2024 (обновлено: 12:02 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России - РИА Новости, 12.07.2024
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России, написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X. "Как нам справиться с эскалацией со... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:53
2024-07-12T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
габриэлюс ландсбергис
украина
киев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России, написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X. "Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - Прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — отметил он. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html
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в мире, россия, габриэлюс ландсбергис, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Габриэлюс Ландсбергис, Украина, Киев
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России

Глава МИД Литвы призвал сказать спасибо Киеву за стремление бить по России

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России, написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X.

"Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - Прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — отметил он.
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В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России.

Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГабриэлюс ЛандсбергисУкраинаКиев
 
 
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