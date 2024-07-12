"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
Глава МИД Литвы призвал сказать спасибо Киеву за стремление бить по России
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России, написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X.
"Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - Прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — отметил он.
"Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - Прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — отметил он.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.