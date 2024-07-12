https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html

"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России

"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России - РИА Новости, 12.07.2024

"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России

Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России, написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X. "Как нам справиться с эскалацией со... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:53

2024-07-12T09:53

2024-07-12T12:02

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России, написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X. "Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - Прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — отметил он. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.

https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html

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россия

украина

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в мире, россия, габриэлюс ландсбергис, украина, киев