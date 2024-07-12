https://ria.ru/20240712/lager-1959361650.html

В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания

В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания - РИА Новости, 12.07.2024

В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания

Дагестанский Роспотребнадзор оштрафовал около 80 детских лагерей республики за нарушение правил организации питания, сообщила пресс-служба управления. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:41

2024-07-12T22:41

2024-07-12T22:41

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947506914_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_aeb575b03ef639e78a6fe3fa7479998c.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 июл — РИА Новости. Дагестанский Роспотребнадзор оштрафовал около 80 детских лагерей республики за нарушение правил организации питания, сообщила пресс-служба управления. "Семьдесят восемь детских лагерей получили штрафы от Роспотребнадзора за нарушение правил организации питания… Всего за первую смену проинспектировали 198 лагерей", – говорится в сообщении. Среди выявленных нарушений: прием пищи без документов, удостоверяющих ее качество и безопасность; нарушения требования к питьевому режиму – не было бутилированной воды, воду употребляли из-под крана; готовка блюд не по технологическим документам. Также в некоторых лагерях в ежедневном рационе детей нет таких продуктов, как сыр, творог, рыба, кисломолочная продукция, хлеб ржаной, фрукты, а в 20% случаев отмечается несоответствие по калорийности рационов питания. В отношении юридических и должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), части 1 статьи 6.7 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей). Им выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958887272.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия