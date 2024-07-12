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В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания - РИА Новости, 12.07.2024
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22:41 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/lager-1959361650.html
В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания
В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания - РИА Новости, 12.07.2024
В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания
Дагестанский Роспотребнадзор оштрафовал около 80 детских лагерей республики за нарушение правил организации питания, сообщила пресс-служба управления. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:41
2024-07-12T22:41
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 июл — РИА Новости. Дагестанский Роспотребнадзор оштрафовал около 80 детских лагерей республики за нарушение правил организации питания, сообщила пресс-служба управления. "Семьдесят восемь детских лагерей получили штрафы от Роспотребнадзора за нарушение правил организации питания… Всего за первую смену проинспектировали 198 лагерей", – говорится в сообщении. Среди выявленных нарушений: прием пищи без документов, удостоверяющих ее качество и безопасность; нарушения требования к питьевому режиму – не было бутилированной воды, воду употребляли из-под крана; готовка блюд не по технологическим документам. Также в некоторых лагерях в ежедневном рационе детей нет таких продуктов, как сыр, творог, рыба, кисломолочная продукция, хлеб ржаной, фрукты, а в 20% случаев отмечается несоответствие по калорийности рационов питания. В отношении юридических и должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), части 1 статьи 6.7 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей). Им выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Дагестане 80 детских лагерей оштрафовали за нарушение правил питания

Роспотребнадзор в Дагестане оштрафовал 78 лагерей из-за нарушений правил питания

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПитание в столовой
Питание в столовой - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Питание в столовой. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 июл — РИА Новости. Дагестанский Роспотребнадзор оштрафовал около 80 детских лагерей республики за нарушение правил организации питания, сообщила пресс-служба управления.
"Семьдесят восемь детских лагерей получили штрафы от Роспотребнадзора за нарушение правил организации питания… Всего за первую смену проинспектировали 198 лагерей", – говорится в сообщении.
Среди выявленных нарушений: прием пищи без документов, удостоверяющих ее качество и безопасность; нарушения требования к питьевому режиму – не было бутилированной воды, воду употребляли из-под крана; готовка блюд не по технологическим документам. Также в некоторых лагерях в ежедневном рационе детей нет таких продуктов, как сыр, творог, рыба, кисломолочная продукция, хлеб ржаной, фрукты, а в 20% случаев отмечается несоответствие по калорийности рационов питания.
В отношении юридических и должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), части 1 статьи 6.7 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей). Им выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
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