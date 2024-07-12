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На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона - РИА Новости, 12.07.2024
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Краснодарский край
 
10:48 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/kuban-1959162755.html
На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона
На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона - РИА Новости, 12.07.2024
На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона
Шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили в самых отдаленных районах Краснодарского края в рамках региональной программы модернизации по нацпроекту... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:48
2024-07-12T10:48
краснодарский край
белоглинский район
брюховецкий район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили в самых отдаленных районах Краснодарского края в рамках региональной программы модернизации по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "По нацпроекту "Здравоохранение" построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Все – в самых отдаленных районах региона. Новые медучреждения расположены в поселках Селекционном Белоглинского района, хуторах Лиманском Брюховецкого района, Восточном Ленинградского района и Тверском Крыловского района, станице Баракаевской в Мостовском районе. В одном из них – в поселке Степном Кавказского района - уже принимают пациентов, остальные сейчас проходят процедуру лицензирования, их готовят к открытию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что готовые ФАПы построили в рамках опережающих мероприятий региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". Всего в Краснодарском крае с 2021 года возвели 34 новых фельдшерско-акушерских пункта.
https://ria.ru/20240710/servis-1958853410.html
белоглинский район
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белоглинский район, брюховецкий район, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Белоглинский район, Брюховецкий район, Вениамин Кондратьев

На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили в самых отдаленных районах Краснодарского края в рамках региональной программы модернизации по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"По нацпроекту "Здравоохранение" построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Все – в самых отдаленных районах региона. Новые медучреждения расположены в поселках Селекционном Белоглинского района, хуторах Лиманском Брюховецкого района, Восточном Ленинградского района и Тверском Крыловского района, станице Баракаевской в Мостовском районе. В одном из них – в поселке Степном Кавказского района - уже принимают пациентов, остальные сейчас проходят процедуру лицензирования, их готовят к открытию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Сочи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Санаторий в Сочи улучшит сервис с помощью инновационных технологий
10 июля, 22:39
Уточняется, что готовые ФАПы построили в рамках опережающих мероприятий региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". Всего в Краснодарском крае с 2021 года возвели 34 новых фельдшерско-акушерских пункта.
 
Краснодарский крайБелоглинский районБрюховецкий районВениамин Кондратьев
 
 
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