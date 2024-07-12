https://ria.ru/20240712/kuban-1959162755.html

На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона

На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона - РИА Новости, 12.07.2024

На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона

Шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили в самых отдаленных районах Краснодарского края в рамках региональной программы модернизации по нацпроекту... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:48

2024-07-12T10:48

2024-07-12T10:48

краснодарский край

белоглинский район

брюховецкий район

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили в самых отдаленных районах Краснодарского края в рамках региональной программы модернизации по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "По нацпроекту "Здравоохранение" построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Все – в самых отдаленных районах региона. Новые медучреждения расположены в поселках Селекционном Белоглинского района, хуторах Лиманском Брюховецкого района, Восточном Ленинградского района и Тверском Крыловского района, станице Баракаевской в Мостовском районе. В одном из них – в поселке Степном Кавказского района - уже принимают пациентов, остальные сейчас проходят процедуру лицензирования, их готовят к открытию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что готовые ФАПы построили в рамках опережающих мероприятий региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". Всего в Краснодарском крае с 2021 года возвели 34 новых фельдшерско-акушерских пункта.

https://ria.ru/20240710/servis-1958853410.html

белоглинский район

брюховецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоглинский район, брюховецкий район, вениамин кондратьев