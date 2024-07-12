На Кубани построили шесть ФАПов в отдаленных районах региона
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили в самых отдаленных районах Краснодарского края в рамках региональной программы модернизации по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"По нацпроекту "Здравоохранение" построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Все – в самых отдаленных районах региона. Новые медучреждения расположены в поселках Селекционном Белоглинского района, хуторах Лиманском Брюховецкого района, Восточном Ленинградского района и Тверском Крыловского района, станице Баракаевской в Мостовском районе. В одном из них – в поселке Степном Кавказского района - уже принимают пациентов, остальные сейчас проходят процедуру лицензирования, их готовят к открытию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Уточняется, что готовые ФАПы построили в рамках опережающих мероприятий региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". Всего в Краснодарском крае с 2021 года возвели 34 новых фельдшерско-акушерских пункта.