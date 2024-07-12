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В Крыму назвали оговорки Байдена предсказанием будущего - РИА Новости, 12.07.2024
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18:54 12.07.2024 (обновлено: 18:56 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/krym-1959335318.html
В Крыму назвали оговорки Байдена предсказанием будущего
В Крыму назвали оговорки Байдена предсказанием будущего - РИА Новости, 12.07.2024
В Крыму назвали оговорки Байдена предсказанием будущего
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что своими оговорками президента США Джо Байден фактически указал перспективы Украины и РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:54
2024-07-12T18:56
в мире
сша
россия
джо байден
роман чегринец
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что своими оговорками президента США Джо Байден фактически указал перспективы Украины и США. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "Байден оговорками указал, прежде всего, перспективы Украины, что ей нужен президент Владимир Путин и ее будущее в составе Российской Федерации. Здесь мы его полностью поддерживаем", - сказал Чегринец РИА Новости. Кроме того, по его словам, Байден также выдал "важную деталь", что к власти в США должен вернуться Дональд Трамп. "Я думаю, что это перспективы ближайшего будущего", - сказал Чегринец. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена, но это не дело России, это внутреннее дело США.
https://ria.ru/20240712/zaharova-1959145951.html
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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО
Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского
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в мире, сша, россия, джо байден, роман чегринец, владимир путин
В мире, США, Россия, Джо Байден, Роман Чегринец, Владимир Путин
В Крыму назвали оговорки Байдена предсказанием будущего

Чегринец: Байден оговорками указал, что президентом Украины должен быть Путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что своими оговорками президента США Джо Байден фактически указал перспективы Украины и США.
Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
"Байден оговорками указал, прежде всего, перспективы Украины, что ей нужен президент Владимир Путин и ее будущее в составе Российской Федерации. Здесь мы его полностью поддерживаем", - сказал Чегринец РИА Новости.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Кроме того, по его словам, Байден также выдал "важную деталь", что к власти в США должен вернуться Дональд Трамп.
"Я думаю, что это перспективы ближайшего будущего", - сказал Чегринец.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена, но это не дело России, это внутреннее дело США.
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В миреСШАРоссияДжо БайденРоман ЧегринецВладимир Путин
 
 
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