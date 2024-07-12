https://ria.ru/20240712/krnetich-1959293720.html

Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу

Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу - РИА Новости, 12.07.2024

Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что направил запросы для предоставления гражданства РФ... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:48

2024-07-12T16:48

2024-07-12T16:48

россия

сербия

александр хинштейн

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что направил запросы для предоставления гражданства РФ добровольцу из Сербии Стефану Крнетичу, который сражается на СВО. "️Со своей стороны направляю соответствующие запросы для выяснения ситуации. Мы не имеем права бросать в беде людей, которые рискуя жизнью, защищают нашу страну", - написал депутат.Хинштейн добавил, что в мае 2023 года сербский доброволец получил тяжелое ранение под Бахмутом, а через полгода подписал уже новый контракт. "В марте Стефан подал документы на получение гражданства РФ, поскольку в Сербии ему, как и Александру Йокичу, грозит 25 лет по статье "наемничество". Но ответа пока так и не дождался", - отметил он. Кроме того, Хинштейн отметил высокую актуальность готовящегося законопроекта, согласно которому запрещается выдача иностранных граждан, защищающих интересы России в зоне СВО. Ранее президент России Владимир Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу, сражающемуся за РФ на СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html

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россия, сербия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф