https://ria.ru/20240712/krnetich-1959293720.html
Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу
Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу - РИА Новости, 12.07.2024
Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что направил запросы для предоставления гражданства РФ... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:48
2024-07-12T16:48
2024-07-12T16:48
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что направил запросы для предоставления гражданства РФ добровольцу из Сербии Стефану Крнетичу, который сражается на СВО. "️Со своей стороны направляю соответствующие запросы для выяснения ситуации. Мы не имеем права бросать в беде людей, которые рискуя жизнью, защищают нашу страну", - написал депутат.Хинштейн добавил, что в мае 2023 года сербский доброволец получил тяжелое ранение под Бахмутом, а через полгода подписал уже новый контракт. "В марте Стефан подал документы на получение гражданства РФ, поскольку в Сербии ему, как и Александру Йокичу, грозит 25 лет по статье "наемничество". Но ответа пока так и не дождался", - отметил он. Кроме того, Хинштейн отметил высокую актуальность готовящегося законопроекта, согласно которому запрещается выдача иностранных граждан, защищающих интересы России в зоне СВО. Ранее президент России Владимир Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу, сражающемуся за РФ на СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html
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россия, сербия, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф
Россия, Сербия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Госдума РФ
Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу
Хинштейн попросил дать гражданство РФ сербскому добровольцу на СВО Крнетичу