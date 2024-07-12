https://ria.ru/20240712/kreml-1959219868.html

В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными

В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными - РИА Новости, 12.07.2024

В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными

Призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием – это новый очень опасный виток эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:14

2024-07-12T13:14

2024-07-12T13:15

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием – это новый очень опасный виток эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Новый очень опасный виток эскалации напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html

россия

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россия, дмитрий песков