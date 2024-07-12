Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 12.07.2024 (обновлено: 13:15 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/kreml-1959219868.html
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными
Призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием – это новый очень опасный виток эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:14
2024-07-12T13:15
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием – это новый очень опасный виток эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Новый очень опасный виток эскалации напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными

Песков назвал призывы к снятию ограничений на удары по России опасными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием – это новый очень опасный виток эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Новый очень опасный виток эскалации напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
28 мая, 13:13
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала