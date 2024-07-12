https://ria.ru/20240712/kreml-1959219868.html
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными
Призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием – это новый очень опасный виток эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:14
2024-07-12T13:14
2024-07-12T13:15
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием – это новый очень опасный виток эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Новый очень опасный виток эскалации напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
В Кремле назвали призывы снять ограничения на удары по России опасными
Песков назвал призывы к снятию ограничений на удары по России опасными