https://ria.ru/20240712/kreml-1959217204.html

В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина

В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 12.07.2024

В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина

Неуважительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:08

2024-07-12T13:08

2024-07-12T13:46

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неуважительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. <...> Это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым", — сказал представитель Кремля.На вопрос о многочисленных оговорках Байдена Песков ответил, что это внутреннее дело США и забота американских избирателей.Накануне Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", так как "безумный убийца пошел маршем". Он также оговорился и назвал Путина президентом Украины.Говоря о российском президенте, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки президента США оскорбить его. По его словам, оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. В феврале этого года российский лидер отметил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что действующий хозяин Белого дома "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240712/ogovorka-1959159786.html

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в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато