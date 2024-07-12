Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 12.07.2024 (обновлено: 13:46 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/kreml-1959217204.html
В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина
В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина
Неуважительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:08
2024-07-12T13:46
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неуважительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. &lt;...&gt; Это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым", — сказал представитель Кремля.На вопрос о многочисленных оговорках Байдена Песков ответил, что это внутреннее дело США и забота американских избирателей.Накануне Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", так как "безумный убийца пошел маршем". Он также оговорился и назвал Путина президентом Украины.Говоря о российском президенте, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки президента США оскорбить его. По его словам, оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. В феврале этого года российский лидер отметил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что действующий хозяин Белого дома "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240712/ogovorka-1959159786.html
https://ria.ru/20240712/mask-1959182058.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_899e329da4ca7611a57bc8f29ab08212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали высказывание Байдена в адрес Путина

Песков: неуважительное высказывание Байдена в адрес Путина неприемлемо

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неуважительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. <...> Это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание, и то, что для нас является абсолютно неприемлемым", — сказал представитель Кремля.
Слово президенту Путину: оговорка Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Оговорка Байдена о Путине затмила его речь на саммите НАТО, пишут СМИ
10:34
На вопрос о многочисленных оговорках Байдена Песков ответил, что это внутреннее дело США и забота американских избирателей.
Накануне Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне попытался оскорбить российского лидера, заявив, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни", так как "безумный убийца пошел маршем". Он также оговорился и назвал Путина президентом Украины.
Говоря о российском президенте, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником" и "военным преступником".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки президента США оскорбить его. По его словам, оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. В феврале этого года российский лидер отметил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что действующий хозяин Белого дома "более опытный" и "прогнозируемый".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Маск неожиданно прокомментировал провальную речь Байдена
11:33
 
В миреСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала