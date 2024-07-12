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Корветы Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений - РИА Новости, 12.07.2024
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17:34 12.07.2024 (обновлено: 18:13 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/korvety-1959309752.html
Корветы Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений
Корветы Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений - РИА Новости, 12.07.2024
Корветы Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений
Корветы "Громкий" и "Резкий" прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном учении, рассказали в отделе информобеспечения Тихоокеанского флота. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:34
2024-07-12T18:13
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Корветы "Громкий" и "Резкий" прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном учении, рассказали в отделе информобеспечения Тихоокеанского флота."Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий" и "Резкий" прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном военно-морском учении ВМФ России и ВМС НОАК "Морское взаимодействие — 2024", — говорится в сообщении.Отряд встретили представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, посольства России и местной администрации.В китайском порту прошла церемония открытия учения "Морское взаимодействие — 2024".Запланированы встречи руководителей учения, совещание рабочих групп, тактическая летучка, розыгрыш практических действий на картах, а также культурная программа для экипажей российских кораблей с посещением местных достопримечательностей и совместные спортивные соревнования.С 15 по 17 июля пройдет практическая фаза маневров, в ходе которой экипажи кораблей двух стран проведут совместные учения по ПВО, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Также моряки отработают задачи по спасанию на море.
https://ria.ru/20240710/tof-1958661699.html
https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959158582.html
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тихоокеанский флот вмф россии, россия, китай, в мире
Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия, Китай, В мире
Корветы Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений

Корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном учении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Корветы "Громкий" и "Резкий" прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном учении, рассказали в отделе информобеспечения Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий" и "Резкий" прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном военно-морском учении ВМФ России и ВМС НОАК "Морское взаимодействие — 2024", — говорится в сообщении.
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Отряд встретили представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, посольства России и местной администрации.
В китайском порту прошла церемония открытия учения "Морское взаимодействие — 2024".
Запланированы встречи руководителей учения, совещание рабочих групп, тактическая летучка, розыгрыш практических действий на картах, а также культурная программа для экипажей российских кораблей с посещением местных достопримечательностей и совместные спортивные соревнования.
С 15 по 17 июля пройдет практическая фаза маневров, в ходе которой экипажи кораблей двух стран проведут совместные учения по ПВО, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Также моряки отработают задачи по спасанию на море.
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