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Кеннеди-младший рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 12.07.2024 (обновлено: 22:20 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/konflikt-1959359747.html
Кеннеди-младший рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине
Кеннеди-младший рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
Кеннеди-младший рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине
Эскалация конфликта на Украине грозит миру полномасштабным обменом ядерными ударами, вина от части будет на США, поставляющих все новые вооружения Киеву, заявил РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:19
2024-07-12T22:20
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
роберт кеннеди
джо байден
нато
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине грозит миру полномасштабным обменом ядерными ударами, вина от части будет на США, поставляющих все новые вооружения Киеву, заявил в пятницу кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. "Конфликт на Украине может распространиться на Европу и превратиться в полномасштабный обмен ядерными ударами. Если это произойдет, то от части из-за США, вливающих оружие в этот конфликт", - написал он на своей странице в соцсети Х. По словам Кеннеди-младшего, поведение конгресса США и администрации президента США Джо Байдена – "безумие". Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить столкновения Соединенных Штатов с "противниками, обладающими могучими ядерными арсеналами". Ранее Кеннеди-младший заявлял, что нынешняя ситуация на Украине находится на грани "катастрофической эскалации". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html
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россия, сша, украина, роберт кеннеди, джо байден, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Роберт Кеннеди, Джо Байден, НАТО, В мире
Кеннеди-младший рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине

Кеннеди-младший: эскалация конфликта на Украине грозит миру ядерными ударами

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине грозит миру полномасштабным обменом ядерными ударами, вина от части будет на США, поставляющих все новые вооружения Киеву, заявил в пятницу кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
"Конфликт на Украине может распространиться на Европу и превратиться в полномасштабный обмен ядерными ударами. Если это произойдет, то от части из-за США, вливающих оружие в этот конфликт", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Он не блефует". На Западе испугались предупреждения Путина об Украине
Вчера, 19:30
По словам Кеннеди-младшего, поведение конгресса США и администрации президента США Джо Байдена – "безумие". Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить столкновения Соединенных Штатов с "противниками, обладающими могучими ядерными арсеналами".
Ранее Кеннеди-младший заявлял, что нынешняя ситуация на Украине находится на грани "катастрофической эскалации".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине
Вчера, 17:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаРоберт КеннедиДжо БайденНАТОВ мире
 
 
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