Кеннеди-младший рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине
Кеннеди-младший: эскалация конфликта на Украине грозит миру ядерными ударами
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине грозит миру полномасштабным обменом ядерными ударами, вина от части будет на США, поставляющих все новые вооружения Киеву, заявил в пятницу кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
"Конфликт на Украине может распространиться на Европу и превратиться в полномасштабный обмен ядерными ударами. Если это произойдет, то от части из-за США, вливающих оружие в этот конфликт", - написал он на своей странице в соцсети Х.
По словам Кеннеди-младшего, поведение конгресса США и администрации президента США Джо Байдена – "безумие". Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить столкновения Соединенных Штатов с "противниками, обладающими могучими ядерными арсеналами".
Ранее Кеннеди-младший заявлял, что нынешняя ситуация на Украине находится на грани "катастрофической эскалации".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.